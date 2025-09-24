LVBP: Estas son las estadísticas de los importados anunciados por Navegantes del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

A menos de un mes para que comience el torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los Navegantes del Magallanes tiene listos los principales detalles respecto a su grupo de importados; recordemos que la cuota máxima en cada róster es de 7, los azules aseguraron los servicios de 9 por lo que que algunos de ellos estará en un período específico.

Hasta ahora la Gerencia Deportiva, ahora encabezada por Federico Rojas, bastante ha dado de qué hablar específicamente por esta causa, los foráneos, dada la presencia de nombres interesantes, con buen recorrido en la pelota rentada, incluso experiencia y éxitos en este circuito.

Zach Plesac: el nombre más llamativo en material extranjero para esta temporada, no es para menos, 6 años de servicio en Grandes Ligas como abridor de los Indios/Guardianes de Cleveland y Angelinos de Los Ángeles. Dejó balance de 27 ganados, 28 perdidos, 4.31 en promedio de carreras limpias permitidas y 1.23 de whip.

Alex Claudio: el zurdo cubano tampoco puede pasar por debajo de la mesa, 10 años en el Big Show con Rangers de Texas, Cerveceros de Milwaukee, Angelinos y Mets de Nueva York. Balance de 16-10, 14 salvados, 3.59 de efectividad más 1.30 en whip.

Navegantes del Magallanes temporada 2025/2026

Leonardo Taveras: Relevista derecho dominicano con 8 calendarios en la MILB; 19-17, 22 rescates, 5.20 en ERA y 1.63 de whip.

Jesús Reyes: por tercera vez estará en la LVBP, en la 2022/2023 vino con Caribes de Anzoátegui y el año pasado con Leones del Caracas, acá tiene registros de 1-4, promedio de rayitas merecidas en 5.86 y 1.88 de whip. Tiene en Grandes Ligas su experiencia se ha limitado a 5.2 entradas con Rojos de Cincinnati en 2018 con efectividad de 3.18 y whip en 1.05; las Menores 25-43, 4 salvamentos, 4.03/1.42.

Mike Antico: jardinero que batea a la zurda y con guarismos ofensivos aceptables en 5 años de ligaminorista: .262 de average, .346 en porcentaje de embasado, .427 de slugging y .772 en OPS integrado entre otras cosas por 500 hits en 1906 turnos, 98 dobles, 16 triples, 61 cuadrangulares, 181 bases robadas en 206 intentos, 272 remolcadas, 322 anotadas, 219 boletos y 499 ponches.

Connor Sadzeck: relevista derecho que estuvo 3 años en las Mayores con Rangers, Marineros de Seattle y Cerveceros compiló 0-1, 1 salvado, 2.75/1.52 a lo largo de 36 entradas; en MILB 10 campañas de 44-42, 14 rescates, 4.19/1.40.

Jonny Cuevas: otro relevista derecho que presenta 5 campañas en las Menores, 2 en Triple A y de manera general 20-15, 7 salvados, 4.33/1.45

Keyshawn Askew: relevista zurdo con 23-9, 8 salvados, 3.19/1.23 durante 5 torneos.

Yasiel Puig: poco que agregar. Dos años con Tiburones de La Guaira, dejó línea ofensiva en .346/.445/.667/1.112, 53 hits, 11 dobles, 1 triple, 12 jonrones (10 en la 2023/2024). En la MLB 132 vuelabardas en 7 años.