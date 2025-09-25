Tiburones ajustan sus planes de trabajo físico para tener una temporada exitosa (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira no bajan su intensidad en estos días de minicamp, el cual se está llevando a cabo en el Estadio Universitario de Caracas. Y es que el grupo sigue afinando detalles físicos de cara a su estreno en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), que será el jueves 16 de octubre contra las Águilas del Zulia.

Para esta jornada del jueves, los peloteros cumplieron con sus respectivas rutinas. Por una parte, los lanzadores realizaron sus labores de bullpen bajo la mirada del coach Francisco "Kid" Rodríguez; mientras que por otro lado, los receptores practicaron lanzamientos a las bases.

A su vez, los infielders entrenaron jugadas para doble matanza, en tanto que los jardineros lanzaron a las almohadillas para intentar retirar a un eventual corredor. Al final practicaron el bateo en varios grupos ofensivos.

El minicamp de los Tiburones de La Guaira está siendo todo un éxito. En recientes declaraciones al departamento de prensa del equipo, el preparador físico Jesús Hernández explicó parte de lo que vienen haciendo con los jugadores desde que comenzaron los entrenamientos.

"En estos primeros días del minicamp hemos visto a los muchachos bastante bien en su preparación física. Estamos realizando trabajos generales y específicos a cada uno. Los lanzadores tienen su rutina, porque son los primeros en salir al campo, y luego los jugadores de posición", señaló.

Luego prosiguió: "Primero hacemos un plan general que incluya a todo el equipo, y luego vamos con los planes personalizados con cada pelotero en su debilidad. Lo que buscamos este año es que ellos puedan alcanzar la mayor cantidad de bases posibles. Nos enfocamos en su velocidad, fuerza y resistencia".

Una vez finalice este campamento, el equipo comenzará de manera oficial sus prácticas de pretemporada en las que seguramente aumentarán su intensidad de trabajo.

"En este minicamp vamos a bajar las cargas de trabajo. Cuando inicien los entrenamientos oficiales ahí haremos un cambio de rutinas y planes de trabajo", concluyó Hernández.