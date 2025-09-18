Francisco "Kid" Rodríguez está listo para brindarle todo su bagaje a los brazos de Tiburones (declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Si algo con se armó la gerencia de los Tiburones de La Guaira, más allá de su buena camada de peloteros, fue con el staff y recientemente su nuevo coach de pitcheo, la leyenda Francisco "Kid" Rodríguez dio detalles sobre su nuevo reto.

El "Kid" es uno de los apenas ocho cerradores que superaron los 400 salvamentos en Las Mayores y ostenta el récord de más cerrojos en una zafra con 62.

Francisco Rodríguez listo para afrontar este nuevo reto:

Sin embargo, una de las cosas que más lo caracterizó en su carrera, fue su amor hacia los Tiburones, camiseta a la que siempre estuvo involucrado y que lo llevó a dejar una huella también en la pelota criolla. Por esa razón, Rodríguez está bastante emocionado por esta nueva oportunidad en su nuevo rol.

"Es una responsabilidad grande, después de estar en un dugout con el uniforme a manejar un staff de pitcheo. Super orgulloso de vestir nuevamente esta camiseta que durante tantos años me entregué y ahora me toca hacerlo en un nuevo rol", indicó inicialmente Francisco en una entrevista con el equipo de Prensa escualo.

¿Cómo piensa trabajar con los lanzadores?

Con respecto a lo que planea hacer con los lanzadores, el "Kid" manifestó que viene la actuación de ellos desde el año anterior y lo primordial será trabajar en su confianza.

"Trataré de ajustarme a cada uno, depende del rol que vayan a desempeñar y brindarles el apoyo necesario. Cuando entren al terreno de juego uno los puede orientar de acuerdo a la situación del momento, por ejemplo con algún pitcheo", añadió el ex bigleaguer.

Asimismo, Rodríguez habló sobre la sabermetría y que él junto a su equipo tratará de tener la información al día, para poder brindársela a sus pitchers. Por último, el coach de pitcheo salado le envió un saludo a la afición y los invito a apoyarlos durante toda la venidera temporada.