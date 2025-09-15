Este es el plan de Tiburones de La Guaira con sus importados

Suscríbete a nuestros canales

Falta exactamente un mes, para que comience la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, por lo tanto, cada una de la franquicias se sigue preparando en todos los aspectos y aunque los Tiburones de La Guaira no han dado detalles referentes a sus peloteros importados, ya hay un plan adelantado.

La mayoría de las organizaciones, excepto los Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui, aparte de los "Escualos", ya dieron información sobre sus piezas foráneas. De hecho, algunos ya completaron su lista de seis hombres.

Este es el plan de Tiburones con sus importados:

No obstante, el gerente deportivo de La Guaira, Fernando Veracierto, informó este martes mediante una entrevista con el medio televisivo Canal I, cuál es su estrategia con sus cupos de importados de cara al venidero torneo.

"La importación está siendo conformada por lanzadores. Tenemos a tres brazos confirmados, para que sean parte de la rotación del equipo y estamos buscando uno o dos más que ayuden al bullpen", manifestó Veracierto.

Los otros cupos se definirán en las próximas dos semanas:

Aunado a eso, el gerente "Litoralense" indicó que los tres cupos restantes pueden variar en los próximos días, motivado a que pueden ser un total de cinco pitchers y un jardinero o dos peloteros que jueguen en los jardines y cuatro brazos.

Esto dependerá de varios factores, como por ejemplo la evolución de Franklin Barreto de su lesión en la espalda, un jugador que ya está entrenando y la confirmación de la fechas de debut del bigleaguer Jorge Barrosa.

Los "Salados" comenzaron este lunes, 15 de septiembre, su pretemporada con un minicamp en el estadio Universitario, contando con más de 20 peloteros.