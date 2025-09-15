Leones del Caracas contarán con este receptor grandesligas desde el inicio de la 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas quieren rugir con todo en esta venidera temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), y es por eso que esperan contar con una base importante de jugadores desde el primer día. Si bien todavía no hay una fecha oficial para el arranque de su pretemporada, varios peloteros ya han asomado la posibilidad de formar parte de ese primer núcleo.

Para el conjunto capitalino será clave que el manager José Alguacil cuente con peloteros de calidad en el debut, ya que seguramente no querrán ceder terreno en esas primeras semanas de acción. Vale recordar que debutarán el jueves 16 de octubre, en calidad de visitantes, frente a los Bravos de Margarita.

Pereda regresa para buscar la gloria con Leones

Según información de la periodista Georgeny Pérez, una de las piezas de nivel grandesligas que ha confirmado su presencia es Jhonny Pereda. Justamente, el oriundo de San Juan podría perfilarse como el receptor titular del equipo.

"Voy a jugar esta temporada en Venezuela, son mis planes hasta el momento. Espero con muchas ansias volver a ponerme el uniforme de los Leones del Caracas", apuntó en una entrevista.

La última vez que Pereda jugó en el torneo criollo fue en la edición 2023-2024. Allí tuvo 31 presentaciones en las que conectó 24 hits en 81 turnos, con un jonrón, ocho carreras impulsadas, 12 anotadas, y .296 de promedio al bate.

"Mi idea es reportarme temprano y jugar desde el primer día hasta donde llegue el equipo. La meta es quedar campeones. Ya tuve comunicación con la gerencia y el cuerpo técnico del equipo; saben mi plan", finalizó.