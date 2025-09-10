LVBP

Leones del Caracas ya tendrían fecha y lugar definidos para su minicamp

La temporada 2025-2026 de la LVBP comenzará el próximo 15 de octubre

Por Theoscar Mogollón González
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 05:12 pm
Foto: Prensa Leones del Caracas
Cada vez son menos los días para que comience la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Mientras ese momento llega a nuestros calendarios, equipos como los Leones del Caracas continúan su planificación para llegar con gran ritmo al Opening Day.

El primer paso para las organizaciones durante la pretemporada es realizar un minicamp, esto con la finalidad de ver con qué nuevas figuras contar a partir de los entrenamientos oficiales. Justamente, el conjunto melenudo ha querido darle importancia a ese campamento.

Leones en Macuto

Según adelantó el periodista Efraín Zavarce, los Leones del Caracas arrancarán su minicamp a partir del sábado 27 de septiembre. Se tiene previsto que el grupo se reúna por cuatro días en el Fórum La Guaira de Macuto, bajo la dirección técnica de varios coaches, entre esos Mike Álvarez (coach de pitcheo).

 

Vale recordar que los capitalinos todavía no han anunciado fecha de sus entrenamientos oficiales. Sin embargo, es probable que comience a haber movimientos en la cueva para el 1 de octubre.

Bajo el mando del manager José Alguacil, los Leones tendrán su primer enfrentamiento de la zafra 2025-2026 el jueves 16 de octubre, ante los Bravos de Margarita en condición de visitantes.

