¡Fin de ciclo! Caribes de Anzoátegui deja libre a este histórico pelotero

Caribes de Anzoátegui comienza a mover sus piezas de cara a la próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y recientemente se dio a conocer la salida del equipo de un importante e histórico pelotero de esta franquicia. Se trata de Willians Astudillo, jugador que militó por 10 campañas con esta novena.
"La Tortuga", como es apodado, pone fin a un ciclo que comenzó en la temporada 2014-2015 y donde se estableció como un pelotero franquicia para esta organización que hace vida en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.
Willians Astudillo se va de "La Tribu"
Según un reporte en la red social X, por la periodista Georgeny Pérez, Caribes de Anzoátegui tomó la decisión de dejar en libertad a Astudillo, una noticia que sin duda sorprende, tomando en cuenta lo importante que ha sido este jugador a lo largo de su carrera para esta franquicia, tomando en cuenta su impacto y producción en la LVBP.
Sin embargo, esto era algo que se veía venir, ya que mucho se rumuró sobre un posible cambio hace tiempo atrás. Ahora, este pelotero con experiencia en Grandes Ligas, México y Japón, está disponible para firmar con otro de los siete equipos que resta en el beisbol venezolano.
En sus 10 campañas con Caribes de Anzoátegui, Willians Astudillo jugó 372 encuentros, donde disparó 398 hits, entre ellos 50 dobles, dos triples y 37 jonrones. Además, registró 198 carreras remolcadas, 164 anotadas y un promedio vitalicio de .301. Por otro lado, entre sus logros más notables con "La Tribu", destacan cuatro campeonatos, los de las temporadas 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 y 2020-2021.