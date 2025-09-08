LVBP: Este jugador con experiencia MLB confirmó su participación con Caribes de Anzoátegui

Suscríbete a nuestros canales

Después de ya tres temporadas en las que Caribes de Anzoátegui no avanza al Round Robin, para esta venidera campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los aborígenes pretenden acabar con esa mala racha mejorando su roster.

Una de las incorporaciones que podría tener el cuadro oriental para la temporada 2025-26 de la LVBP es la presencia de Carlos Pérez, quien en unas declaraciones brindadas a la periodista Georgeny Pérez, dejó en claro que tiene intención de jugar en el país.

Un jugador destacado para Caribes de Anzoátegui

"Quiero jugar esta temporada con Caribes de Anzoátegui. Extraño jugar en mi país", comentó el pelotero que actualmente se mantiene en Ligas Menores con la filial de Cachorros de Chicago en Triple A.

En la antesala a Las Mayores, ha tenido un rendimiento destacado, pues suma más de 60 extrabases en 101 compromisos. Con 29 dobletes, un triple y 27 cuadrangulares, exhibe un promedio al bate de .291, con .599 de porcentaje de slugging y un OPS de .976.

También contó con presencia en Grandes Ligas, pues jugó 280 encuentros con los uniformes de Los Angelinos de Los Ángeles, Atléticos de Oakland y Rangers de Texas.

Carlos Pérez quiere reportarse los primeros días

Respecto al día que se integrará las filas de los anzoatiguenses, el jugador quiere presentarse desde los primeros días para llegar a tono en la temporada.

"Tengo pensado reportarme en los primeros días de noviembre, todo dependerá de si llegamos a un acuerdo con la gerencia. He hablado con Otto Padrón; aún no hemos negociado, pero ya tenemos comunicación", comentó a Pérez el receptor.

La presencia de Pérez sería de mucha ayuda para Caribes de Anzoátegui, que en la pasada temporada de la LVBP finalizó en la última casilla, con registro de 22 victoias y 34 derrotas.