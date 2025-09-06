Estos equipos de la LVBP ya tienen fecha para saltar al terreno (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Faltan exactamente 39 días, para que comience la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y continúa la planificación de las distintas organizaciones. De hecho, ya algunos informaron en qué día iniciarán sus prácticas de pretemporada, lista que repasaremos a continuación.

El "Opening Day" del venidero torneo será el próximo 15 de octubre, donde los actuales campeones, Cardenales de Lara saldrán a defender su título, siendo una de las franquicias que ya anunció a partir de qué día empezará a ponerse a tono.

¿Qué equipos anunciaron la fecha de inicio de sus prácticas?

Curiosamente, solamente dos novenas notificaron de manera oficial su fecha, para saltar al terreno, hasta el momento y son los dos finalistas de la campaña anterior.

Los comandados ahora por César Isturiz tendrán su primer día de entrenamiento el próximo 29 de septiembre, mientras que los Bravos de Margarita inician sus prácticas desde el 1 de octubre.

Tiburones tendrá Minicamp:

Por su parte, otras franquicias como la de Tiburones de La Guaira tienen como primera fase un pequeño Minicamp, previo al comienzo de los entrenamientos oficiales.

El de los "Escualos" será desde el 15 de septiembre, en el que contarán tanto con lanzadores, como con algunos peloteros de posición que deseen asistir. Se presume, que el inicio formal de la pretemporada de esta franquicia sería también el 1 de octubre, aunque aún no se tiene información oficial todavía.

Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Tigres de Aragua, Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia; aún no emiten detalles referentes al comienzo de sus respectivos entrenamientos.