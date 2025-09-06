MLB: Cardenales de Lara espera a Luisangel Acuña para estas fechas

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Cardenales de Lara tiene ya varios meses planificando lo que será una nueva temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Uno de los aspectos más importantes en cada una de las ediciones es tener conversaciones con las franquicias de Grandes Ligas, con la finalidad de tramitar los permisos a distintos prospectos y peloteros que puedan estar en el roster activo, y uno de los nombres más esperados es el de Luisangel Acuña.

El gerente general del conjunto larense, Carlos Miguel Oropeza, dio a conocer distintos detalles sobre la actualidad del equipo y especialmente el caso del joven pelotero de los Mets de Nueva York y su posibilidad de estar en esta edición 2025/2026, en una entrevista con el periodista de LVBP en la Jugada, Jesús Ponte.

“Lo ha dicho él públicamente, lo que le gusta jugar en Venezuela, lo que le gusta jugar en Cardenales y quiere volverlo a hacer. Hay conversaciones avanzadas para que se dé todo en ese sentido. Obviamente, también hay que esperar hasta dónde llegan los Mets en la temporada, que esperemos que clasifiquen, y yo creo que más hacia el mes de noviembre hay una alta posibilidad de que Luisangel pueda uniformarse nuevamente”, afirmó Oropeza.

Luisangel Acuña y su deseo de jugar en Cardenales

Acuña, hermano menor de la superestrella de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., es considerado uno de los prospectos más prometedores de los Mets. Su versatilidad defensiva y capacidad ofensiva en momentos claves lo han convertido en una pieza de gran proyección para el futuro inmediato de la organización neoyorquina.

Por si fuera poco, el joven de 23 años ya sabe lo que es jugar en Venezuela. En la campaña pasada, en 2024/2025, disputó un total de 29 compromisos, en los que jugó principalmente como compocorto y jardinero.

En este lapso de tiempo, registro 119 turnos al bate, anotando 26 carreras, seguido de 34 imparables, cinco dobles, un triple, tres cuadrangulares, 17 remolcadas, 18 bases robadas, 11 boletos, 18 ponches y un impresionante promedio de bateo de .337.

Finalmente, Cardenales de Lara está conformando el mejor equipo posible para defender su título de campeones en el béisbol venezolano y contar con la figura de Luisangel Acuña en el roster les dará aún más credenciales para regresar a las instancias finales y quedarse nuevamente con la corona.