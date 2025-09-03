LVBP: ¿Estará desde el día 1? Ricardo Pinto habló de su incorporación a Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

La pasada fue una temporada complicada para Tiburones de La Guaira, ya que no clasificó al Round Robin, solo meses después de haberse coronado tanto en Venezuela como en la Serie del Caribe, pero ahora los litoralenses tienen la meta de redimirse en la LVBP 2025-26, siendo importante lo que pueda hacer Ricardo Pinto.

El lanzador derecho es una figura importante para la franquicia escuala, ya que en la histórica campaña 2023-24 estuvo imbateable y a eso aspira él para el venidero curso, al igual que muchos fanáticos guairistas.

Tiburones de La Guaira quiere afianzar su pitcheo para la LVBP 2025-26

La cuenta oficial de Instagram de Tiburones de La Guaira compartió este 2 de septiembre, a pocas semanas para el inicio de las prácticas, unas declaraciones del pitcher, donde habla de sus expectativas.

"Super emocionado y contento porque se acerca el inicio de la temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Emocionado de estar con los Tiburones de La Guaira, pero todavía tengo un reto, que es ser campeón con los Diablos Rojos de México. Ese es mi mayor enfoque ahora. Si Dios me lo permite y me mantiene saludable, estaré desde el día uno con los Tiburones. Nos vemos pronto", dijo Ricardo Pinto.

Actualmente el diestro se encuentra en la recta final de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), donde busca aportar en una nueva conquista de Diablos Rojos, que es el vigente monarca.

Ricardo Pinto busca coronarse en México

En la LMB completó 12 aperturas, con récord positivo de dos victorias y un revés, registrando 31 carreras limpias recibidas en 49.2 entradas, lo que se traduce en una efectividad de 5.62. Además, ponchó a 35 rivales y dio 20 boletos.

A su vez, en la pasada temporada de la LVBP, totalizó 10 presentaciones con Tiburones de La Guaira, siendo nueve en el rol de abridor. En esos encuentros mostró efectividad de 5.71 y marca de 5-2.