Estos son los foráneos confirmados para la venidera zafra de la LVBP (+video)

Faltan poco más de 40 días, para que comience la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y aunque en cada campaña, los peloteros foráneos llegan con un buen cartel, en esta oportunidad hay varias caras conocidas, sumados a otras piezas que generan muchas expectativas.
Por lo tanto, es importante chequear la cantidad de foráneos que ya confirmaron las distintas organizaciones, habiendo todavía tres novenas sin novedades, no obstante, ya se manejan algunos nombres.
Águilas del Zulia:
- Denny Bentley: pitcher zurdo
- Matt Soltero: pitcher abridor derecho
- Patrick Wicklander: pitcher abridor zurdo
- Ronaldo Alesandro: pitcher relevista derecho
- Dovydas Neverauskas: pitcher relevista derecho
- James Nelson: jardinero y tercera base
Bravos de Margarita:
- Claudio Custodio (ratificado): pitcher relevista derecho
- Abdiel Saldaña (ratificado): pitcher abridor derecho
- Nick Trogrlic-Iverson: pitcher relevista derecho
- Juan Santana (ratificado): infielder derecho
- Roel Santos: jardinero zurdo
- Eddy Demurias: relevista derecho
Tigres de Aragua:
- Andrew Schulz: pitcher relevista derecho
- Cory Thompson: pitcher relevista derecho
- Collin Wiles (ratificado): pitcher abridor derecho
- Ronnie Williams: pitcher abridor derecho
- Jhon Romero: pitcher relevista derecho
Leones del Caracas:
- Miguel Romero: pitcher abridor derecho
- Shea Spitzbarth: pitcher relevista derecho
- Beck Way: pitcher relevista derecho
- Aaron Shortridge: pitcher abridor derecho.
Cardenales de Lara:
- Rangel Ravelo (ratificado): primera base derecho
- Christian Cosby: pitcher relevista derecho
- Keone Kela: pitcher relevista derecho.
En lo que respecta a: Caribes de Anzoátegui, Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes, aún no se anuncian importados de forma oficial. No obstante, hay varios rumores que se vienen conociendo recientemente y el caso más llamativo,es el de Yasiel Puig, jardinero ex grandeliga que según varias fuentes vendrá con la "Nave Turca".