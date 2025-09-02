Estos son los foráneos confirmados para la venidera zafra de la LVBP (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Faltan poco más de 40 días, para que comience la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y aunque en cada campaña, los peloteros foráneos llegan con un buen cartel, en esta oportunidad hay varias caras conocidas, sumados a otras piezas que generan muchas expectativas.

Por lo tanto, es importante chequear la cantidad de foráneos que ya confirmaron las distintas organizaciones, habiendo todavía tres novenas sin novedades, no obstante, ya se manejan algunos nombres.

Águilas del Zulia:

Denny Bentley: pitcher zurdo

Matt Soltero: pitcher abridor derecho

Patrick Wicklander: pitcher abridor zurdo

Ronaldo Alesandro: pitcher relevista derecho

Dovydas Neverauskas: pitcher relevista derecho

James Nelson: jardinero y tercera base

Bravos de Margarita:

Claudio Custodio (ratificado): pitcher relevista derecho

Abdiel Saldaña (ratificado): pitcher abridor derecho

Nick Trogrlic-Iverson: pitcher relevista derecho

Juan Santana (ratificado): infielder derecho

Roel Santos: jardinero zurdo

Eddy Demurias: relevista derecho

Tigres de Aragua:

Andrew Schulz: pitcher relevista derecho

Cory Thompson: pitcher relevista derecho

Collin Wiles (ratificado): pitcher abridor derecho

Ronnie Williams: pitcher abridor derecho

Jhon Romero: pitcher relevista derecho

Leones del Caracas:

Miguel Romero: pitcher abridor derecho

Shea Spitzbarth: pitcher relevista derecho

Beck Way: pitcher relevista derecho

Aaron Shortridge: pitcher abridor derecho.

Cardenales de Lara:

Rangel Ravelo (ratificado): primera base derecho

Christian Cosby: pitcher relevista derecho

Keone Kela: pitcher relevista derecho.

En lo que respecta a: Caribes de Anzoátegui, Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes, aún no se anuncian importados de forma oficial. No obstante, hay varios rumores que se vienen conociendo recientemente y el caso más llamativo,es el de Yasiel Puig, jardinero ex grandeliga que según varias fuentes vendrá con la "Nave Turca".