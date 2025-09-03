¿Por qué Robert Pérez es considerado el mejor pelotero en las postemporadas de la LVBP?

Suscríbete a nuestros canales

En el extenso recorrido de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), que el próximo enero arribará a los 80 años, la leyenda de Robert Pérez de manera perpetua tiene carácter de especial. En cualquier circuito, sin importar el nivel, rara vez se ve un pelotero de sus características y logros.

Una parte sustancial de esos éxitos precisamente tuvieron verso en el mes 1, donde logró erigirse como el mejor toletero que se ha desempeñado en ese lapso y eso, es decir demasiado porque tenía el listón alto tras lo dejado por Antonio Armas, quien no en balde fue apodado “Míster Enero”.

Cierto que para jugar en la postemporada mucho se depende de estar con el equipo indicado, en el momento preciso, de suerte por decirlo de otro modo, pero también es importante sacar provecho de esa circunstancia favorable, y la “Pared Negra” bastante que lo hizo.

Su producción ofensiva fue excelsa de manera general en toda la postemporada; para su larga trayectoria de 27 años se desarrollaron round robin y las tradicionales finales, y cuando se trata de toda la etapa de postemporada (incluyendo playoffs y semifinales), demasiado bien posicionado quedó en múltiples apartados, donde después de 10 años de retirado, aún apuntala varios.

Englobando todas las etapas de postemporada en la LVBP, Robert Alexander Pérez Jiménez es número 1 en:

Juegos con 334, turnos legales al bate 1289, hits 362, anotadas 159, cuadrangulares 45, carreras empujadas 185, total de bases 568

2do en:

Dobles 61,

6to en

bases robadas 20 junto a Marco Scutaro

En el round robin

Es 1ero en:

Juegos con 271, turnos al bate 1048, pisadas del plato 120, inatrapables 294, dobles 45, jonrones 34, remolcadas 148, bases alcanzadas 451

Robert Pérez ¡Fenomenal!

En finales

Es 1ero en:

Dobles junto a César Tovar con 16, vuelabardas equiparado con Antonio Armas, ambos dieron 11; compañeros enviados al plato 37, total de bases 117

2do en:

Encuentros 63, anotaciones 41

3ro en:

Turnos válidos 241, indiscutibles 68

Por eso es que el Premio al Jugador Más Valioso del evento decisivo, lleva su nombre.