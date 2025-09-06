LVBP

Leones del Caracas lamenta el fallecimiento de Carlos Lezcano

En Grandes Ligas, Lezcano jugó con los Cachorros de Chicago en las temporadas de 1980 y 1981

Por Meridiano

Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 04:55 pm
Leones del Caracas informó la tarde de este sábado 6 de septiembre sobre el fallecimiento de Carlos Lezcano. La organización publicó en sus redes sociales el lamentable hecho con el siguiente texto de condolencia: "A todos sus familiares y allegados, nuestro más sincero y sentido pésame".

El expelotero puertorriqueño falleció a los 69 año de edad. Lezcano trabajó para Leones como coach de banca y manager interino de la temporada 2011-2012, luego que a mediados de noviembre de esa campaña el equipo capitalino despidiera a al estadounidense Tim Teufe. En esa campaña Caracas terminó con récord negativo de 28-35 y sin posibilidades de avanzar al Round Robin.

En su país

En su país jugó para los Lobos de Arecibo, mientras que en Grandes Ligas, Lezcano jugó con los Cachorros de Chicago en las temporadas de 1980 y 1981. En su país dirigió a la Liga de Puerto Rico, además estuvo en los staff técnicos de las novenas de Criollos de Cagua, Leones de Ponce y Cangrejeros de Santurce.

 

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

