¿El mejor equipo del momento? Gigantes lidera esta estadística desde el 23 de agosto en la MLB (+video)

Aunque la mayoría de los líderes de división marchan ligeramente tranquilos, lo cierto es que ninguna novena ha tenido un dominio de principio a fin y sorprendentemente, en estos momentos los Gigantes de San Francisco están "metiendo miedo", siendo la novena con mejor ofensiva desde el pasado 23 de agosto.

La organización de la bahía ha tenido muchas complicaciones en este año, no obstante, quiere meterse a como de lugar en los playoffs y por lo tanto, están "afilados" en los últimos días, acumulando una sola derrota desde esa fecha (23 de agosto).

Gigantes lidera a la MLB en porcentaje de carreras desde el 23 de agosto:

Lo mejor de todo, es que ahora sí pudieron están las páginas compaginadas entre brazos y bateadores, siendo este el equipo con mejor porcentaje de carreras en todas las Grandes Ligas en ese lapso.

Mientras que el último equipo tomando en cuenta este departamento, es el de los Marlins de Miami, con un saldo de -34, según Codify Baseball.

Diferencial de carreras de los equipos desde el 23 de agosto: