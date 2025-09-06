Luis Arráez comanda a los inicialistas en este departamento (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arráez es una máquina de conectar imparables que parece nunca bajar su ritmo y aunque en esta campaña, no tiene un rendimiento superlativo como en torneos anteriores, está al mando de su renglón favorito considerando a todos los inicialistas de Las Mayores.

La "Regadera" actualmente exhibe un promedio de bateo de .284, lejos de los que tiene acostumbrados a sus seguidores, sin embargo, ya suma 155 incogibles en este 2025 y es líder en ese apartado entre los jugadores de su posición.

Líderes en hits entre inicialistas en toda la MLB:

Luis Arráez: 155 Vladimir Guerrero Jr.: 153 Pete Alonso: 146 Matt Olson: 145 Freddie Freeman: 141 Vinnie Pasquantino: 139 Josh Naylor: 133 Alec Burleson: 123 Paul Goldschmidt: 123 Nolan Schanuel: 123.

Sin duda alguna, Arráez vuelve a demostrar es que este uno de sus renglones preferidos, junto al de average, en el que buscará aumentaron sus números y para ellos, debe trabajar en conjunto con los hits.

Aunado a eso, el oriundo de San Felipe se ubica en el segundo puesto en cuanto a inatrapables en el viejo circuito se refiere, solo detrás de Trea Turner (178).