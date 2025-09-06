MLB

La "Regadera" todavía tiene opciones de pelear por el título de bateo en la Nacional

Por Meridiano

Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 05:36 pm
Luis Arráez comanda a los inicialistas en este departamento (+video)
FOTO: CORTESÍA
Luis Arráez es una máquina de conectar imparables que parece nunca bajar su ritmo y aunque en esta campaña, no tiene un rendimiento superlativo como en torneos anteriores, está al mando de su renglón favorito considerando a todos los inicialistas de Las Mayores.

La "Regadera" actualmente exhibe un promedio de bateo de .284, lejos de los que tiene acostumbrados a sus seguidores, sin embargo, ya suma 155 incogibles en este 2025 y es líder en ese apartado entre los jugadores de su posición.

Líderes en hits entre inicialistas en toda la MLB:

  1. Luis Arráez: 155
  2. Vladimir Guerrero Jr.: 153
  3. Pete Alonso: 146
  4. Matt Olson: 145
  5. Freddie Freeman: 141
  6. Vinnie Pasquantino: 139
  7. Josh Naylor: 133
  8. Alec Burleson: 123
  9. Paul Goldschmidt: 123
  10. Nolan Schanuel: 123.

Sin duda alguna, Arráez vuelve a demostrar es que este uno de sus renglones preferidos, junto al de average, en el que buscará aumentaron sus números y para ellos, debe trabajar en conjunto con los hits.

Aunado a eso, el oriundo de San Felipe se ubica en el segundo puesto en cuanto a inatrapables en el viejo circuito se refiere, solo detrás de Trea Turner (178).

Sabado 06 de Septiembre de 2025
