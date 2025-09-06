MLB: Elly De La Cruz tiene esta alarmante racha ofensiva sin cuadrangulares

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball se encuentra en una era de mucho poder. Los cuadrangulares cada día toman más importancia. Con esto, hay que hablar sobre Elly De La Cruz, una de las jóvenes promesas más electrizantes de este deporte y de los Rojos de Cincinnati.

El pelotero de 23 años atraviesa un momento inesperado en su rendimiento ofensivo. A pesar de su talento, velocidad y capacidad atlética, los números recientes reflejan una preocupante sequía de poder en su bate y poca efectividad para sacar la pelota del parque.

Antes de la jornada de este sábado 6 de septiembre, tiene 270 apariciones al plato en las que el dominicano ha conectado apenas un cuadrangular, una cifra que sorprende si se considera la fuerza natural que lo caracteriza y las expectativas que ha demostrado desde su debut.

Elly De La Cruz y su sequía de cuadrangulares

De igual forma, su velocidad en las bases, su alcance defensivo y la habilidad de generar impacto en el juego se mantienen vigentes. Sin embargo, la estadística ha encendido las alarmas por parte de sus fanáticos que desean verlo romper todo tipo de cifras históricas.

En lo que va de temporada, tienen un total de 141 juegos disputados, 555 turnos al bate, 95 carreras anotadas, 149 imparables, 28 dobles, siete triples, 19 cuadrangulares, 78 remolcadas, 32 bases robadas, 56 boletos, 160 ponches y promedio de .268.

Pero más allá de las estadísticas, Elly De La Cruz cuenta con el talento suficiente para acabar con esta sequía de cuadrangulares y así demostrarles a todos sus fanáticos y amantes de este deporte por qué es uno de los talentos más importantes de los próximos años dentro del mejor béisbol del mundo.