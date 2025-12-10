Rick Carlisle a las puertas de la historia: Buscará su victoria número 1.000 en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

Un momento significativo en la historia del coaching de la NBA está a punto de ocurrir. Podría ser tan pronto como este fin de semana, pero sucederá inevitablemente: Rick Carlisle está a punto de conseguir su victoria número 1,000 como entrenador.

Carlisle —el actual entrenador de los Indiana Pacers con un récord de carrera de 999-878— se convertirá en el undécimo entrenador en la historia de la NBA en alcanzar este monumental hito.

Un logro exclusivo y discreto

Al lograr las 1,000 victorias, Carlisle se unirá a un grupo de élite que incluye a Gregg Popovich, Don Nelson, Lenny Wilkens, Jerry Sloan, Pat Riley, George Karl, Doc Rivers, Phil Jackson, Larry Brown y Rick Adelman. Con la única excepción de Rivers, quien sigue activo, todos los miembros restantes de este club ya están en el Salón de la Fama del Baloncesto.

A pesar de la magnitud del logro, Carlisle, conocido por su enfoque inquebrantable, no busca la fanfarria. Tras vencer a Sacramento 116-105 el lunes por la noche, que lo dejó a un triunfo de la marca, su respuesta fue típicamente pragmática.

"Fue un partido difícil. Fue genial ganarlo," dijo Carlisle. "Tenemos tiempo para practicar esta semana, así que lo aprovecharemos al máximo. Y se avecinan más partidos difíciles."

Su consistencia, ya sea compitiendo por un título o en una temporada de reconstrucción, es una de sus mayores virtudes.

El desafío de la recuperación en Indiana

Alcanzar las 1,000 victorias pondrá un broche de oro a un 2025 que ha estado lleno de contrastes para Carlisle. Llevó a los Pacers a las Finales de la NBA la primavera pasada, donde cayeron ante los Oklahoma City Thunder en un dramático séptimo partido.

Esa derrota, sin embargo, marcó un punto de inflexión difícil para el equipo: fue en ese partido que la estrella de los Pacers, Tyrese Haliburton, sufrió una rotura del tendón de Aquiles, una lesión que lo mantiene fuera de la actual temporada.

Así, los Pacers pasaron de estar a una victoria del título mundial a ser un equipo en plena temporada de recuperación y con una alineación muy diferente, demostrando la volatilidad de la liga. Pese a los cambios en el roster, la insistencia de Carlisle en jugar con una identidad clara y mantener el carácter se mantiene como una constante.

"El Rey" del triple

A pesar de que el estilo de Carlisle evoluciona con sus equipos y las tendencias de la liga, hay un elemento estadístico en el que es líder indiscutible: la era moderna del baloncesto de la NBA.

Ningún entrenador en la historia de la NBA ha visto a sus equipos encestar más triples que Carlisle. A lo largo de su carrera, sus equipos han anotado aproximadamente 17,800 triples, superando por cerca de 1,000 los que Doc Rivers ha visto encestar a sus dirigidos.

Mark Daigneault, entrenador del Thunder, elogió esta capacidad de adaptación: "Su identidad ha cambiado a lo largo de los años en función de sus equipos y las tendencias de la liga... Para alguien con su experiencia, es muy impresionante que haya podido evolucionar y marcar tendencia, incluso siendo una de las personas con más trayectoria en la NBA."

La sucesión en el banquillo

El próximo entrenador en llegar a las 1,000 victorias después de Carlisle será, presumiblemente, Erik Spoelstra de Miami Heat, quien acaba de superar la barrera de las 800 y aún le faltan algunos años para alcanzar la marca.

Spoelstra elogió no solo la longevidad y perspicacia de Carlisle, sino también su labor como líder de la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto durante casi dos décadas, donde ha luchado por mejorar los beneficios y el plan de jubilación de sus colegas.