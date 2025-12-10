Reconocimiento a la consistencia: Los Filis extienden el contrato de Rob Thomson hasta 2027

Suscríbete a nuestros canales

Los Filis de Filadelfia han asegurado la continuidad de su exitoso mánager, Rob Thomson, al firmar una extensión de contrato por un año que lo mantendrá al frente del equipo hasta la temporada 2027. Esta decisión ratifica la confianza de la directiva en el estratega de 62 años, quien ha liderado a la franquicia en una de sus rachas más consistentes en la última década.

Un historial inmediato de éxito

Desde que tomó las riendas, Thomson ha llevado a los Filis a cuatro viajes consecutivos a playoffs, un logro que pocos mánagers pueden presumir al inicio de su carrera. Su gestión se destaca por hitos recientes como:

Alcanzar la Serie Mundial en 2022 .

Llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) en 2023 .

Conseguir títulos consecutivos de la División Este de la Liga Nacional en 2024 y 2025.

Si bien la carrera del equipo terminó recientemente en la Serie Divisional de la Liga Nacional, donde fueron eliminados en cuatro juegos por los campeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, su consistencia ha sido innegable. Bajo su mando, los Filis han conseguido la segunda mayor cantidad de victorias (346) y el segundo mejor porcentaje de victorias (.580) de toda la MLB en ese periodo, solo superados por los propios Dodgers (368 victorias, .616).

El recorrido de Thomson en MLB

La llegada de Rob Thomson a la posición de mánager titular ocurrió el 3 de junio de 2022, cuando reemplazó a Joe Girardi. Sin embargo, su conexión con la organización de Filadelfia data de la temporada 2018, momento en el que fue contratado originalmente como entrenador de banca.

Antes de su etapa con los Filis, Thomson forjó una larga y valiosa trayectoria de 28 años en la organización de los Yankees de Nueva York (1990-2017). En El Bronx, ocupó diversos roles, incluyendo 10 temporadas en el cuerpo técnico de Grandes Ligas como entrenador de banca (2008, 2015-17) y entrenador de tercera base (2009-14).

Récords históricos a su nombre

Con esta racha de postemporadas, Thomson ha inscrito su nombre en los libros de récords de las Mayores. Se convirtió en el cuarto mánager en la historia de la MLB en alcanzar la postemporada en cada una de sus primeras cuatro temporadas completas. Con esta hazaña, se une a un selecto grupo que incluye a Dave Roberts, Aaron Boone y Mike Matheny.

A nivel de franquicia, Thomson es apenas el tercer mánager en la historia de los Filis en ganar títulos divisionales consecutivos, uniéndose a leyendas del equipo como Charlie Manuel y Danny Ozark.