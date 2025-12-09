Farándula

Recocido cantante recibe botellazo en el rostro mientras cantaba en vivo

Por

Kleimar Reina
Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 07:30 pm

La euforia del público por ver a su artista favorito llevó a un fan a agredir al intérprete, quien lejos de molestarse lo tomó con humor

Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

El vocalista de Los Titanes de Durango, Sergio Sánchez Ayón, se convirtió en tendencia en redes sociales después de ser agredido en pleno concierto por un fan.

El incidente, ocurrido durante una presentación de la agrupación de música regional mexicana, sin embargo, el agredido respondió con humor y una sorprendente calma para manejar la situación.

Botellazo en pleno show en vivo

Mientras Los Titanes de Durango ofrecían su espectáculo cantando sus éxitos, Sergio Sánchez recibió un fuerte impacto en el rostro provocado por una botella de cerveza lanzada desde el público.

Aunque el video viralizado no capturó el momento exacto de la agresión, sí muestra la reacción inmediata del líder de la banda. El músico se dirigió al público para hablar sobre el doloroso incidente.

“Sí me dolió”

Lejos de detener el concierto por la agresión, el cantante optó por restarle importancia al suceso con un toque de humor y comprensión, generando una ovación entre los asistentes.

"La neta no hay p…, hay que perdonar a la... Si nosotros estamos haciendo el pin… ambiente y el des…, pues aténgase a las consecuencias, pinche Sergio c… Mentira, sí me dolió", expresó el artista entre risas.

El vocalista de Los Titanes de Durango reconoció que, en el ambiente de euforia de sus conciertos, los actos impulsivos pueden salirse de control. Pese al golpe, dejó claro que no se tomó la agresión de manera personal.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB LVBP Champions League jockeys Barcelona
Martes 09 de Diciembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula