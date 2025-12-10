MLB: Chicago White Sox ganan la lotería del Draft y obtienen el primer pick global de 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Chicago White Sox fueron los grandes vencedores de la lotería del Draft de la MLB celebrada el martes, asegurándose el codiciado derecho a la selección número 1 global en la selección de jugadores en venidero año. Este resultado trae un respiro de optimismo a la franquicia después de varias temporadas difíciles.

Un premio a la persistencia

Los White Sox, que registraron su tercera temporada consecutiva con más de 100 derrotas en 2025, finalmente recibieron una cuota de buena suerte. Es importante destacar que el club no fue elegible para seleccionar entre los primeros 10 en el draft de julio pasado, a pesar de haber registrado un récord de la era moderna de 121 derrotas durante la temporada 2024 debido a las reglas del Convenio Colectivo de Trabajo (CBA).

Esta será la tercera vez en la historia de la franquicia que los White Sox seleccionen en primer lugar. Anteriormente, lo hicieron en 1971 (cuando eligieron a Danny Goodwin) y en 1977 (con Harold Baines, futuro Salón de la Fama).

Los mayores beneficiados

La lotería de este año resultó ser especialmente beneficiosa para varios equipos que lograron subir dramáticamente en el orden de selección, mejorando sus posibilidades de reclutar talento de élite:

Rays de Tampa Bay: Subieron del 7mo al 2do lugar en la selección.

Gigantes de San Francisco: Lograron el ascenso más notable, pasando del 12mo al 4to lugar .

Reales de Kansas City: Ascendieron del 13mo al 6to lugar.

El impacto de las reglas del CBA

Las reglas implementadas por la MLB para desalentar el tanking (pérdidas intencionales) y penalizar el alto gasto tuvieron un efecto visible en el orden del draft:

Colorado Rockies terminarán eligiendo en el puesto número 10 , a pesar de haber registrado la peor marca de derrotas de la MLB en 2025 con 119. Los Rockies no eran elegibles para un pick más alto después de haber participado en la lotería en dos temporadas consecutivas.

Varios equipos con nóminas altas y éxito deportivo recibieron penalizaciones significativas en la asignación de sus selecciones. Los Dodgers de Los Ángeles, los Yankees de Nueva York, los Mets de Nueva York, los Filis de Filadelfia y los Blue Jays de Toronto recibieron una penalización de 10 selecciones cada uno por exceder el segundo umbral del impuesto de equilibrio competitivo.

El Draft de 2026 se celebrará del 11 al 12 de julio en Filadelfia, coincidiendo con las festividades del Juego de las Estrellas de la MLB.