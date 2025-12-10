MLB: Dylan Cease explica en su presentación su decisión de firmar con Toronto

Suscríbete a nuestros canales

Una semana después de concretar su impresionante acuerdo de siete años y 210 millones de dólares con los Azulejos de Toronto, el lanzador derecho Dylan Cease explicó su decisión, destacando que la propuesta de reclutamiento de la organización fue tan impactante como sus propios pitcheos.

La "cultura impresionante" de los Blue Jays

Durante una conferencia de prensa, Cease reveló que la "cultura realmente impresionante" de Toronto fue el factor decisivo. El derecho se sintió atraído por el compromiso de la franquicia con la excelencia en todos los niveles.

"Se notaba que habían construido una cultura realmente impresionante," dijo Cease. "Mientras explicaban cómo sacaban el máximo provecho de sus jugadores, cómo se preparaban e incluso detalles como los viajes, se notaba que era una organización muy rígida. Quieren ganar, y eso era evidente."

El equipo de Toronto ha estado a un paso de la gloria, quedando a dos outs de su primer título de Serie Mundial desde 1993. La adición de Cease refuerza una rotación estelar proyectada para incluir a Kevin Gausman, Trey Yesavage, Shane Bieber y José Berríos.

Enfoque en el desarrollo personal

Más allá del éxito colectivo, Cease destacó que la clave para su firma fue el compromiso de la directiva con su desarrollo individual.

"Han demostrado que tienen jugadores de calibre de campeonato y, obviamente, un buen proceso. Eso fue probablemente lo más importante," afirmó Cease. "Y a partir de ahí, también se trataba de cómo me ayudarían a maximizar, desarrollar y, básicamente, alcanzar mi potencial con más frecuencia. Eso era importante para mí. Probablemente fue la segunda consideración más importante."

El cambio de filosofía en Toronto

El ascenso de Toronto, que ganó la División Este de la Liga Americana este año por primera vez desde 2015, se debe en parte a la filosofía de la gerencia liderada por el presidente Mark Shapiro y el gerente general Ross Atkins.

Atkins explicó cómo la inversión en recursos ha sido fundamental: "Con el tiempo, a medida que atravesamos algunos años malos durante la época en que Mark y yo estuvimos allí, invertimos en recursos que ayudan a los jugadores a mejorar. A medida que eso empezó a traducirse en victorias, invertimos más dinero en recursos relacionados con la agencia libre y en invertir significativamente en jugadores a largo plazo."

Esta filosofía se evidenció también en la retención del estelar toletero Vladimir Guerrero Jr., a quien evitaron llevar a la agencia libre al acordar en abril un contrato histórico de 500 millones de dólares por 14 años que comienza la próxima campaña.

Instalaciones y confianza en Boras

Scott Boras, el agente de Cease, quien previamente había interactuado con el presidente de los Blue Jays, Edward Rogers, durante el intento de fichar a Juan Soto, elogió la respuesta de la organización a las necesidades de los jugadores.

"Escucharon las necesidades de los jugadores en cuanto a instalaciones, tecnología para mejorar, rutinas médicas y necesidades," dijo Boras. "Y se proporcionó el personal necesario. Las instalaciones, sin duda, se consideran las mejores de su clase para la comunidad de jugadores."

Además, Cease habló directamente con el lanzador Kevin Gausman, y la opinión general sobre el equipo y la ciudad fue completamente positiva.

Datos del lanzador y el contrato diferido

Cease, quien cumplirá 30 años el 28 de diciembre, tiene un récord de 65-58 con una efectividad de 3.88 y 1,231 ponches en 188 aperturas a lo largo de siete temporadas en las Grandes Ligas. En su última temporada con San Diego, registró 8-12 con una efectividad de 4.55 en 32 aperturas. Su tasa de ponches del 29.8% fue la tercera más alta entre los lanzadores calificados, solo detrás de Tarik Skubal de Detroit (32.2%) y Garrett Crochet de Boston (31.3%).

Atkins no escatimó en elogios para su nuevo as: "De ninguna manera necesita mejorar, pero debido a su capacidad atlética y durabilidad, tiene el potencial de continuar con una trayectoria increíble."

El contrato de Cease incluye 64 millones de dólares en pagos diferidos con vencimiento hasta 2046. El lanzador se mostró tranquilo ante este aspecto financiero, confiando en el criterio de su agente.

"Confío en Scott, confío en el aspecto comercial. Cuando dice: 'Oye, este es un buen acuerdo' y explica por qué y es objetivo, tiene sentido. Creo que es un acuerdo justo, y la verdad es que no me preocupa," concluyó Cease.