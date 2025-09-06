MLB: Este pelotero de los Phillies protagonizó un jonrón especial para un fanático

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol no solo regala jugadas espectaculares dentro del terreno, también deja momentos memorables fuera de él en los que los fanáticos son protagonistas. Eso ocurrió la noche del pasado viernes 5 de septiembre, cuando un batazo del jardinero de los Philadelphia Phillies Harrison Bader terminó desencadenando una historia que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El pelotero de 31 años conectó un sólido cuadrangular por todo el jardín izquierdo del loanDepot park. La pelota rebotó en las gradas y quedó debajo de unos asientos y allí la tomó un aficionado para dársela rápidamente a su hijo, quien recientemente había celebrado su cumpleaños esta semana.

Por lo tanto, qué mejor regalo que obsequiarle una pelota oficial de las Grandes Ligas tras un jonrón de un jugador del equipo del que es seguidor.

Harrison Bader con un regalo especial para un fanático

Sin embargo, la situación dio un giro drásticamente inesperado. Una fanática se acercó para reclamar la bola, asegurando que le pertenecía y que prácticamente la tenía en su poder por su cercanía con donde rebotó.

Ante la incomodidad del momento y con la intención de evitar una discusión mayor en las gradas, el hombre optó por entregar la pelota, quitándosela a su hijo que estaba todo ilusionado al tener la pelota.

El gesto generó cierta incomodidad entre los presentes y rápidamente el video de lo sucedido llegó a las redes a través de la transmisión oficial. Los Marlins, como equipo local, sorprendieron a la familia con obsequios oficiales del equipo para compensar la situación.

Por si fuera poco, la organización de los Phillies intervino e invitó a la familia a conocer personalmente a Harrison Bader luego del compromiso. El pelotero compartió con el niño, además de darle una foto y varios regalos.

Este es uno de los momentos más impactantes que quedarán en esta semana dentro de la Major League Baseball. Finalmente, este es un gesto para demostrar que todas las organizaciones están más que unidas a sus aficiones y crean recuerdos que durarán en el tiempo.