MLB: Jackson Chourio hace historia en Milwaukee con su racha ofensiva

Suscríbete a nuestros canales

Los Milwaukee Brewers tienen el mejor récord de la temporada regular de la Major League Baseball. Una de las razones principales de este éxito colectivo en 2025 se debe a la presencia estelar sobre el terreno de juego por parte del jardinero venezolano Jackson Chourio.

El pelotero de 21 años atraviesa un momento ofensivo deslumbrante después del Juego de las Estrellas, consolidándose como una de las figuras más consistentes en los principales departamentos en el bateo dentro de esta segunda mitad de la ronda regular.

Para entender el momento que está viviendo el criollo con el madero, es vital dar a conocer que, tras irse de 0-5 el pasado viernes 5 de septiembre, vio finalizar su racha de juegos consecutivos embasándose.

Jackson Chourio y una racha para la historia

Esta seguidilla se queda en 27 compromisos disputados, un registro que no solo marca una hazaña para peloteros venezolanos este año, sino que también se convirtió en la más extensa en la historia de los Brewers para un jugador de 22 años de edad o menos, según el periodista Efraín Zavarce.

Su capacidad de conectar batazos de manera contundente y con frecuencia son algunas de sus múltiples cualidades cuando está en la caja de bateo. Para muchos, es un talento generacional y será una de las estrellas que se roben el espectáculo en los próximos años.

Asimismo, esta racha de tantos juegos llegando a base refleja su madurez y selectividad a la hora de ver un lanzamiento. Además, desde su llegada a la Gran Carpa, su impacto no solo se mide en estadísticas, sino también en la energía y confianza que transmite a la alineación de Milwaukee.

Sin duda alguna, Jackson Chourio es uno de esos nuevos talentos que están dando pasos hacia delante y en la dirección correcta para convertirse en una verdadera estrella y crear su propio legado dentro del mejor béisbol del mundo.