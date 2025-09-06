MLB: Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 6 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

La temporada regular de la Major League Baseball se prepara para otra jornada con sabor venezolano este sábado 6 de septiembre de 2025. Dos lanzadores criollos tendrán la responsabilidad de abrir los encuentros de sus equipos, con la finalidad de seguir demostrando que son de los mejores desde el montículo. Se trata de Jesús Luzardo y Martín Pérez, que, si bien es cierto que llegan con realidades distintas, tienen el mismo objetivo de conseguir victorias que impulsen a sus organizaciones y sus propios beneficios individuales.

Luzardo, de 27 años, será protagonista en el loanDepot park de Miami, donde enfrentará a los Marlins de Miami. El zurdo, que ha sido uno de los aspectos más positivos de los Philadelphia Phillies, atraviesa una temporada sólida y subirá a la lomita con la intención de mejorar aún más.

Sus números hablan por sí solos: 12 victorias y 6 derrotas, con 155.2 entradas lanzadas, 182 ponches y una efectividad de 4.05. Para el cuerpo técnico de Rob Thomson, su consistencia ha sido clave en la rotación en la búsqueda de los resultados que desean y medirse ante un viejo conocido le añade un extra que seguramente será un duelo especial.

Jesús Luzardo y Martín Pérez buscan un nuevo triunfo

Por su parte, Martín Pérez tendrá acción ante la franquicia de los Tigres de Detroit en el Comerica Park. El experimentado lanzador zurdo se mantiene como una pieza fundamental en los Chicago White Sox, una organización que, si bien es cierto atraviesa una temporada complicada, no se puede comparar con la debacle del año pasado, por lo que confían en que podrán terminar el 2025 con mejores registros.

Asimismo, el criollo no ha tenido tanto protagonismo esta zafra por una larga lesión que lo dejó fuera gran parte del calendario; presume una efectividad de 2.16, con 1 triunfo y 3 derrotas en 41.2 innings de labor y 39 ponches.

Finalmente, esta será una gran jornada para estos dos venezolanos que, a pesar de tener números muy diferentes entre Jesús Luzardo y Martín Pérez, buscan otorgarles a sus organizaciones y demostrar que tienen todo en sus manos para cerrar esta temporada por todo lo alto en el mejor béisbol del mundo.