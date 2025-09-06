Estos fueron los resultados del 5 de septiembre en MLB

La temporada 2025 de Grandes Ligas sigue en su recta final, con los equipos afianzándose en puestos de clasificación a Playoffs.
A su vez, hay otros que luchan y se aferran a sus últimas opciones para clasificar a la "Fiesta de Octubre".
Por ello, hay jornadas, como la del 5 de septiembre, donde se torna importante el lograr una victoria.
Resultados de MLB este 5 de septiembre
Nacionales de Washington 5-11 Cachorros de Chicago
Mets de Nueva York 5-4 Rojos de Cincinnati
Medias Blancas de Chicago 7-5 Tigres de Detroit
Cerveceros de Milwaukee 5-2 Piratas de Pittsburgh
Dodgers de Los Angeles 1-2 Orioles de Baltimore
Azulejos de Toronto 7-1 Yankees de Nueva York
Phillies de Philadelphia 9-3 Marlins de Miami
Marineros de Seattle 1-4 Bravos de Atlanta
Guardianes de Cleveland 7-1 Rayas de Tampa Bay
Mellizos de Minnesota 1-2 Reales de Kansas City
Astros de Houston 3-4 Rangers de Texas
Gigantes de San Francisco 8-2 Cardenales de San Luis
Padres de San Diego 0-3 Rockies de Colorado
Atléticos de Oakland 10-4 Angelinos de Los Angeles.
Medias Rojas de Boston 5-10 Cascabeles de Arizona