Estos fueron los resultados del 5 de septiembre en MLB

El japonés Shohei Ohtani contó con una nueva apertura con Dodgers de Los Angeles 

Por Meridiano

Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 07:02 am
La temporada 2025 de Grandes Ligas sigue en su recta final, con los equipos afianzándose en puestos de clasificación a Playoffs.

A su vez, hay otros que luchan y se aferran a sus últimas opciones para clasificar a la "Fiesta de Octubre".

Por ello, hay jornadas, como la del 5 de septiembre, donde se torna importante el lograr una victoria.

Resultados de MLB este 5 de septiembre 

Nacionales de Washington 5-11 Cachorros de Chicago 

Mets de Nueva York 5-4 Rojos de Cincinnati 

Medias Blancas de Chicago 7-5 Tigres de Detroit 

Cerveceros de Milwaukee 5-2 Piratas de Pittsburgh 

Dodgers de Los Angeles 1-2 Orioles de Baltimore 

Azulejos de Toronto 7-1 Yankees de Nueva York 

Phillies de Philadelphia 9-3 Marlins de Miami 

Marineros de Seattle 1-4 Bravos de Atlanta 

Guardianes de Cleveland 7-1 Rayas de Tampa Bay 

Mellizos de Minnesota 1-2 Reales de Kansas City 

Astros de Houston 3-4 Rangers de Texas 

Gigantes de San Francisco 8-2 Cardenales de San Luis 

Padres de San Diego 0-3 Rockies de Colorado 

Atléticos de Oakland 10-4 Angelinos de Los Angeles.

Medias Rojas de Boston 5-10 Cascabeles de Arizona 

Sabado 06 de Septiembre de 2025
