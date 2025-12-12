Conoce las montas de Javier Castellano en el Jockey Challenge 56 el domingo

Suscríbete a nuestros canales

Hace pocos momentos, se realizó el sorteo de las montas de los 18 jockeys que participarán en el primer Jockey Challenge 56 que se cumplirá este domingo 14 de diciembre de 2025 en el marco de la última fecha del tercer meeting y del año en el Hipódromo Internacional La Rinconada y que tiene en su programa nueve clásicos de grado I.

Montas de Javier Castellano en el Jockey Challenge

El astro zuliano Javier José Castellano, quien es el principal homenajeado en el marco del primer Jockey Challenge 56 a realizarse en el Hipódromo Internacional La Rinconada, donde se correrá una prueba de grado internacional GI con un premio de $400.000 a repartir, en la que participarán ejemplares nacionales e internacionales de tres años.

Montas de Castellano:

Carrera 6 - I Clásico "Sr. Kelvin Álvarez" (Gr. I) Father Heart

Carrera 7 - Congruente

Carrera 8 Copa Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores: Kingston

Carrera 10: Clásico Internaciona Júnior Alvarado GI: Vino Tinto

Carrera 11 - Good Look Babe

Carrera 12 - I Clásico Internacional "Javier José Castellano GI: Señor Soñador