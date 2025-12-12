Hipismo

Estas son las montas de Júnior Alvarado el domingo en el Jockey Challenge

El Atleta Meridiano 2025 será para del evento con seis ejemplares con mucha posibilidades de victorias 

Por

Saúl García
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 01:47 pm
Estas son las montas de Júnior Alvarado el domingo en el Jockey Challenge
Hace pocos momentos, se realizó el sorteo de las montas de los 18 jockeys que participarán en el primer Jockey Challenge 56 que se cumplirá este domingo 14 de diciembre del 2025 en el marco de la última fecha del tercer meeting y del año en el Hipódromo Internacional La Rinconada y que tiene en su programa nueve clásicos de grado I.

12. JUNIOR ALVARADO

Carrera número 6: Clásico Sr Kelvin Álvarez GI: BACO 

Carrera número 7: BOLA DE HUMO 

Carrera número ocho: Copa Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores:  SUANFONSON

Carrera número 10: Clásico Internacional Júnior Alvarado GI:  LI TRE FRATELLI 

Carrera número 11: QUEEN VICTORIA 

Carrera número 12: Clásico Internacional Javier José Castellano GI: FORREST GUMP 

Hipismo