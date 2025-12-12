Estas son las montas de Júnior Alvarado el domingo en el Jockey Challenge

Hace pocos momentos, se realizó el sorteo de las montas de los 18 jockeys que participarán en el primer Jockey Challenge 56 que se cumplirá este domingo 14 de diciembre del 2025 en el marco de la última fecha del tercer meeting y del año en el Hipódromo Internacional La Rinconada y que tiene en su programa nueve clásicos de grado I.
NOTAS RELACIONADAS
Compromisos de montas de Júnior Alvarado el domingo
12. JUNIOR ALVARADO
Carrera número 6: Clásico Sr Kelvin Álvarez GI: BACO
Carrera número 7: BOLA DE HUMO
Carrera número ocho: Copa Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores: SUANFONSON
Carrera número 10: Clásico Internacional Júnior Alvarado GI: LI TRE FRATELLI
Carrera número 11: QUEEN VICTORIA
Carrera número 12: Clásico Internacional Javier José Castellano GI: FORREST GUMP