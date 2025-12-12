Estas son las montas de Júnior Alvarado el domingo en el Jockey Challenge

Suscríbete a nuestros canales

Hace pocos momentos, se realizó el sorteo de las montas de los 18 jockeys que participarán en el primer Jockey Challenge 56 que se cumplirá este domingo 14 de diciembre del 2025 en el marco de la última fecha del tercer meeting y del año en el Hipódromo Internacional La Rinconada y que tiene en su programa nueve clásicos de grado I.

Compromisos de montas de Júnior Alvarado el domingo

12. JUNIOR ALVARADO

Carrera número 6: Clásico Sr Kelvin Álvarez GI: BACO

Carrera número 7: BOLA DE HUMO

Carrera número ocho: Copa Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores: SUANFONSON

Carrera número 10: Clásico Internacional Júnior Alvarado GI: LI TRE FRATELLI

Carrera número 11: QUEEN VICTORIA

Carrera número 12: Clásico Internacional Javier José Castellano GI: FORREST GUMP