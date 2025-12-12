Así quedaron las montas asignadas para la primera edición del Jockey Challenge 56

Este viernes 12 de diciembre, el Instituto Nacional de Hipódromo efectuó la rueda de prensa donde estuvieron presentes diversos medios de comunicación en las instalaciones del Jockey Club de Venezuela del hipódromo La Rinconada a fin de realizar el sorteo de montas para los jinetes que participarán en la primera edición del Jockey Challenge 56 a realizarse este domingo 14 de diciembre.
NOTAS RELACIONADAS
Sorteo de Montas: Rueda de Prensa Jockey Challenge 56
A la rueda de prensa estuvieron presentes el Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez, el presidente de la Unicría Luigi Miglietti y José González, perteneciente a la Junta Nacional de Comisarios del INH, además de la presencia de los entrenadores y propietarios.
Durante la actividad con los medios de comunicación, el sorteo fue de manera pública que la metodología El Jockey Challenge será sorteado de manera pública y las montas fueron asignadas de acuerdo con el cuadro.
La metodología fue colocar las 18 papeletas identificadas con los nombres de nueve jinetes invitados internacionales y nueve jinetes locales quienes son los que encabezan en la estadística por números de carreras ganadas.
Las papeletas fueron introducidas en un gran trofeo para ser removidas y al extraerla se le asignarán las seis montas por cada jinete participante.
Es importante acotar que este evento de talla mundial comenzará a partir de la quinta competencia que será justamente la edición número 63 del Clásico Comparación (GI).
A continuación mostramos el listado de los jinetes participantes y sus montas asignadas para el magno evento del Jockey Challenge:
|N°
|Jockey
|C.N°Ejemplar
|C.N°Ejemplar
|C.N°Ejemplar
|C.N°Ejemplar
|C.N°Ejemplar
|C.N°Ejemplar
|1
|Jaime Lugo
|5 Melcocha
|6 Ekati King
|8 Skyline
|9 Isométrica
|10 Río Bravo
|12 Legionaria
|2
|Joel Rosario
|5 Egiogbe
|6 Compadre Peche
|8 Gran Sabanero
|9 Brawuaisa
|11 Aguamarina
|12 Sizzle
|3
|José G. Hernández.
|5 Rey de Oro
|6 First Time
|8 Gran Pepe
|9 Guillermina
|11 Make Sense of It
|12 Fidanzata
|4
|Jhonathan Aray.
|5 Bunker.
|7 Top One
|8 Futuro
|9 Princesa Fina
|11 Brisa del Valle
|12 Gran Nasya
|5
|Oliver Medina
|5 Jofiel
|7 Lumiere
|8 Bravucón
|9 Petareña
|11 Tizn't Anymore
|12 Furia
|6
|José A. Rivero.
|5 Star of God
|7 Absoluto
|8 Colossus
|9 Queen Alabama.
|11 Anasoli
|12 Gran Avelina
|7
|Yamper González.
|5 Ponsigué
|7 El Gran Olimpo
|8 Stronger
|9 Cosmic Love
|11 Victory Rose
|12 Potenciada
|8
|John Velásquez.
|5 Cumanés
|7 Papá Stefano
|8 Catire Pedro
|10 High Black Cat
|11 Bella Zafiro
|12 Cheeca Blue
|9
|Francisco Quevedo.
|5 El Providencial
|7 Río Manso
|8 Shakman
|10 Yasiel
|11 Picuadepericantar
|12 Dwtn Maddie Brown
|10
|Emisael Jaramillo.
|6 Vermhelo
|7 Niki Lauda
|8 Akas Team
|10 Magicshadow
|11 Anastasia Queen
|12 Bendecida
|11
|Mike Smith.
|6 Invader
|7 Super Lussiano
|8 Tuco Salamanca
|10 Arrebol
|11 I'm in the mood
|12 Four Palms Queen
|12
|Junior Alvarado.
|6 Baco
|7 Bola de Humo
|8 Suanfonson
|10 Li Tre Fratelli
|11 Queen Victoria
|13 Forrest Gump
|13
|Javier Castellano.
|6 Father Heart
|7 Congruente.
|8 Kingston
|10 Vino Tinto
|11 Good Luck Babe
|13 Señor Soñador
|14
|Robert Capriles.
|6 El Relámpago
|7 White Arrow
|9 Copacabana
|10 Astuto
|11 Gran Feronia
|13 Rey Saturno
|15
|Ricardo Santana Jr.
|6 Little Vic
|7 Mr. Thunder
|9 Bella del Nilo
|10 Special Element
|11 Hipotenusa
|13 Rockville
|16
|Sonny León.
|6 Vida
|7 Forever Seeker
|9 Marakovits
|10 Gran Yaco
|12 Sweet Sensations
|13 Prometheus
|17
|Katie Davis.
|6 Perfect La Combee
|7 Silk Eyes
|9 Colder Weather
|10 Rod Hendrick
|12 Princesa Julie
|13 Preposition
|18
|Yoelbis González.
|6 Gran Alabama
|8 Thank Abbot
|9 Sugar Cane
|10 Padel
|12 Luna Nueva
|13 Pan de Azúcar
|Francisco Quevedo.
|13 Zeppelin
|José G. Hernández.
|13 Tío Horacio