Así quedaron las montas asignadas para la primera edición del Jockey Challenge 56

El sorteo se hizo desde las instalaciones del Jockey Club de Venezuela en el óvalo caraqueño

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 12:50 pm
Así quedaron las montas asignadas para la primera edición del Jockey Challenge 56
Foto: X @OficialINH.
Este viernes 12 de diciembre, el Instituto Nacional de Hipódromo efectuó la rueda de prensa donde estuvieron presentes diversos medios de comunicación en las instalaciones del Jockey Club de Venezuela del hipódromo La Rinconada a fin de realizar el sorteo de montas para los jinetes que participarán en la primera edición del Jockey Challenge 56 a realizarse este domingo 14 de diciembre.

A la rueda de prensa estuvieron presentes el Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez, el presidente de la Unicría Luigi Miglietti y José González, perteneciente a la Junta Nacional de Comisarios del INH, además de la presencia de los entrenadores y propietarios.

Durante la actividad con los medios de comunicación, el sorteo fue de manera pública que la metodología El Jockey Challenge será sorteado de manera pública y las montas fueron asignadas de acuerdo con el cuadro.

La metodología fue colocar las 18 papeletas identificadas con los nombres de nueve jinetes invitados internacionales y nueve jinetes locales quienes son los que encabezan en la estadística por números de carreras ganadas.

Las papeletas fueron introducidas en un gran trofeo para ser removidas y al extraerla se le asignarán las seis montas por cada jinete participante.

Es importante acotar que este evento de talla mundial comenzará a partir de la quinta competencia que será justamente la edición número 63 del Clásico Comparación (GI).

A continuación mostramos el listado de los jinetes participantes y sus montas asignadas para el magno evento del Jockey Challenge:

Jockey C.N°Ejemplar C.N°Ejemplar C.N°Ejemplar C.N°Ejemplar C.N°Ejemplar C.N°Ejemplar
1 Jaime Lugo 5 Melcocha 6 Ekati King 8 Skyline 9 Isométrica 10 Río Bravo 12 Legionaria
2 Joel Rosario  5 Egiogbe 6 Compadre Peche 8 Gran Sabanero 9 Brawuaisa 11 Aguamarina 12 Sizzle
3 José G. Hernández. 5 Rey de Oro 6 First Time 8 Gran Pepe 9 Guillermina 11 Make Sense of It 12 Fidanzata
4 Jhonathan Aray. 5 Bunker. 7 Top One 8 Futuro 9 Princesa Fina 11 Brisa del Valle 12 Gran Nasya
5 Oliver Medina 5 Jofiel 7 Lumiere 8 Bravucón 9 Petareña 11 Tizn't Anymore 12 Furia
6 José A. Rivero. 5 Star of God 7 Absoluto 8 Colossus 9 Queen Alabama. 11 Anasoli 12 Gran Avelina
7 Yamper González. 5 Ponsigué 7 El Gran Olimpo 8 Stronger 9 Cosmic Love 11 Victory Rose 12 Potenciada
8 John Velásquez. 5 Cumanés 7 Papá Stefano 8 Catire Pedro 10 High Black Cat 11 Bella Zafiro 12 Cheeca Blue 
9 Francisco Quevedo. 5 El Providencial 7 Río Manso 8 Shakman  10 Yasiel 11 Picuadepericantar 12 Dwtn Maddie Brown
10 Emisael Jaramillo. 6 Vermhelo 7 Niki Lauda 8 Akas Team 10 Magicshadow 11 Anastasia Queen 12 Bendecida
11 Mike Smith. 6 Invader 7 Super Lussiano 8 Tuco Salamanca 10 Arrebol 11 I'm in the mood 12 Four Palms Queen
12 Junior Alvarado. 6 Baco 7 Bola de Humo 8 Suanfonson 10 Li Tre Fratelli 11 Queen Victoria 13 Forrest Gump
13 Javier Castellano. 6 Father Heart 7 Congruente. 8 Kingston 10 Vino Tinto 11 Good Luck Babe 13 Señor Soñador
14 Robert Capriles. 6 El Relámpago 7 White Arrow 9 Copacabana 10 Astuto 11 Gran Feronia 13 Rey Saturno
15 Ricardo Santana Jr. 6 Little Vic 7 Mr. Thunder 9 Bella del Nilo 10 Special Element 11 Hipotenusa 13 Rockville
16 Sonny León. 6 Vida 7 Forever Seeker 9 Marakovits 10 Gran Yaco 12 Sweet Sensations 13 Prometheus
17 Katie Davis. 6 Perfect La Combee 7 Silk Eyes 9 Colder Weather 10 Rod Hendrick 12 Princesa Julie 13 Preposition
18 Yoelbis González. 6 Gran Alabama 8 Thank Abbot 9 Sugar Cane 10 Padel 12 Luna Nueva 13 Pan de Azúcar
  Francisco Quevedo.           13 Zeppelin
  José G. Hernández.           13 Tío Horacio

 

 

