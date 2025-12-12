Así quedaron las montas asignadas para la primera edición del Jockey Challenge 56

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 12 de diciembre, el Instituto Nacional de Hipódromo efectuó la rueda de prensa donde estuvieron presentes diversos medios de comunicación en las instalaciones del Jockey Club de Venezuela del hipódromo La Rinconada a fin de realizar el sorteo de montas para los jinetes que participarán en la primera edición del Jockey Challenge 56 a realizarse este domingo 14 de diciembre.

Sorteo de Montas: Rueda de Prensa Jockey Challenge 56

A la rueda de prensa estuvieron presentes el Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez, el presidente de la Unicría Luigi Miglietti y José González, perteneciente a la Junta Nacional de Comisarios del INH, además de la presencia de los entrenadores y propietarios.

Durante la actividad con los medios de comunicación, el sorteo fue de manera pública que la metodología El Jockey Challenge será sorteado de manera pública y las montas fueron asignadas de acuerdo con el cuadro.

La metodología fue colocar las 18 papeletas identificadas con los nombres de nueve jinetes invitados internacionales y nueve jinetes locales quienes son los que encabezan en la estadística por números de carreras ganadas.

Las papeletas fueron introducidas en un gran trofeo para ser removidas y al extraerla se le asignarán las seis montas por cada jinete participante.

Es importante acotar que este evento de talla mundial comenzará a partir de la quinta competencia que será justamente la edición número 63 del Clásico Comparación (GI).

A continuación mostramos el listado de los jinetes participantes y sus montas asignadas para el magno evento del Jockey Challenge: