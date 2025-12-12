Alexi Amarista se convierte en uno de los zurdos más poderosos en la historia de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Usualmente, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional nos regala marcas y hazañas impresionantes en cada una de sus temporadas, y la 2025/26 no ha sido la excepción. Este jueves 11 de diciembre pudimos de hecho presenciar una bien interesante, en el Estadio Nueva Esparta de Margarita, en donde se midieron Tigres y Bravos.

En este intenso e importante compromiso, los Tigres de Aragua derrotaron a los insulares, por pizarra de 8-5, en lo que fue un encuentro sumamente parejo y entretenido. Aunque Margarita no logró sumar un triunfo que hubiera sido vital, sí contaron con un aporte fenomenal del que ha sido su bateador más consistente del año: Alexi Amarista.

"El Ninja" se fue de 4-3 con par de carreras impulsadas y con su cuarto cuadrangular de la campaña. Además, este batazo de cuatro esquinas le sirvió para escalar una casilla en un importante ranking de nuestra pelota, que lo convierte en uno de los zurdos con más poder que ha pasado por la LVBP.

Amarista y su fuerza jonronera

Y es que, en la parte baja del cuarto inning, y ante los envíos de Jean Pinto, Alexi Amarista conectó un cuadrangular solitario por todo el jardín derecho del Estadio Nueva Esparta, su cuarto de la temporada. Con este estacazo, el oriundo de Barcelona llegó a 52 de por vida en la LVBP, para convertirse en el cuarto zurdo con más vuelacercas de por vida en nuestra pelota.

El polivalente pelotero de Margarita superó los 51 estacazos de Rafael Álvarez, con quien compartía la cuarta ubicación, y se puso a tan solo uno de alcanzar la marca de Luis Landaeta, quien ocupa el tercer lugar del listado con 53 batazos de vuelta completa.

En lo más alto del ranking se encuentran dos sluggers fantásticos, como Oswaldo Arcia (72) y Luis Jiménez (101). Sin duda, luce sumamente difícil que Alexi Amarista se acerque a dichas cifras, pero cuando revisemos a los zurdos de más poder en la historia de la LVBP, su nombre aparecerá entre los primeros lugares.