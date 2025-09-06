MLB

MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada del 6 de septiembre

La mucha por las cimas divisionales y el comodín está en su punto más álgido con tres semanas para que culmine la temporada 

Por Alejandro Jesús Fernández
Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 07:19 am
MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada del 6 de septiembre
La jornada de este viernes 5 de septiembre fue una en la que se llevaron a cabo múltiples encuentros, con gran parte de ellos teniendo incidencia en lo que podría ser una eventual clasificación.

Este el caso de los Azulejos de Toronto, que estiraron la ventaja en la cima de la División Oeste de la Liga Americana, luego de superar a Yankees de Nueva York en condicion de visitante.

Así está la tabla de posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (82-59)

Yankees de Nueva York (78-63)

Medias Rojas de Boston (78-64)

Rays de Tampa Bay (71-70)

Orioles de Baltimore (65-76)

División Central

Tigres de Detroit (81-61)

Reales de Kansas City (72-69)

Guardianes de Cleveland (70-70)

Mellizos de Minnesota (62-79)

Medias Blancas de Chicago (54-88)

División Oeste

Astros de Houston (77-65)

Marineros de Seattle (73-68)

Rangers de Texas (73-69)

Angelinos de Los Ángeles (66-75)

Atléticos (65-77)

 Comodín en la Liga Americana:

Yankees de Nueva York (+5.0)

Medias Rojas de Boston (+4.5)

Marineros de Seattle -

Rangers de Texas (0.5)

Reales de Kansas City (1.0).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (82-59)

Mets de Nueva York (76-65)

Marlins de Miami (65-76)

Bravos de Atlanta (64-77)

Nacionales de Washington (56-84)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (87-55)

Cachorros de Chicago (81-60)

Rojos de Cincinnati (70-71)

Cardenales de San Luis (70-72)

Piratas de Pittsburgh (64-78)

División Oeste

Dodgers de Los Angeles (78-63)

Padres de San Diego (76-65)

Gigantes de San Francisco (72-69)

Cascabeles de Arizona (71-71)

Rockies de Colorado (40-101)

Comodín

Cachorros de Chicago (+5.0)

Padres de San Diego -

Mets de Nueva York -

Gigantes de San Francisco 4.0

Cascabeles de Arizona 5.5

 

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

MLB