Hija de Inés María Calero sufrió caída y quedó registrada en las cámaras

La jovencita cayó y se levantó con mucha clase en la entrada de su casa 

Elvis González
Domingo, 25 de enero de 2026 a las 12:11 pm
La Miss Venezuela 1897 y actriz, Inés María Calero, mostró en su perfil de Instagram la caída que tuvo su hija Estefanía Moly. El pequeño accidente ocurrió en la residencia donde viven en Miami, Estados Unidos.

Caída de Estefanía Moly

La guapa rubia posteó el clip del momento exacto que su hija llegaba a la casa, y al subir unas escaleras tropieza y cae al piso.

Las cámaras de seguridad captaron la caída, que Calero compartió con sus 1,3 seguidores en Instagram, como un momento de risa y diversión.

Lo más cómico del clip es que Inés María, resaltó como su pequeña al caer no soltó en ningún momento su teléfono, y se levantó con mucha actitud.

“Si no me río no soy tú mamá. Casi dejamos los dientes, pero todo bien. Ni loca soltó el celular, eso es lo bueno de tener cámaras. Aquí nadie se salva”, escribió la 3ra finalista del Miss Universo 1987.

Respuesta de Jonathan Moly

El cantante y compositor no dudo en reaccionar al video de su hermana, asegurando que espero no cometer la misma caída ya que será expuesto en las plataformas.

“Dios me libre de caerme yo de ahí. Ya sé que voy directo a las redes”, comentó junto a emojis de sonrisas.

Estefanía y Jonathan son fruto del amor que vivió Inés con el merenguero Miguel Moly.

