Leandro Cedeño mete en el juego a Magallanes con este cuadrangular

Leandro Cedeño se ha vuelto un refuerzo de lujo, para los Navegantes del Magallanes y en el duelo más importante del Round Robin, ha sido el bateador más destacado del equipo.

Los dirigidos por Yadier Molina se está jugando el pase a la gran final contra los Cardenales de Lara y aunque parcialmente, están perdiendo 5 carreras por 4, el slugger que fue añadido desde los Leones del Caracas sacó a relucir todo su poder.

Leandro Cedeño se va para la calle:

Los "Eléctricos" llegaron al cuarto episodio siendo blanqueados 5-0, sin embargo, Carlos Sepúlveda abrió ese tramo con un incogible y posteriormente, Cedeño se lo trajo con la grúa.

Wilmer Font tenía a Leandro contra las cuerdas, con conteo de 1-2 y se equivocó con un quebrado que se le quedó en la zona de poder, el cual fue castigado con un enorme batazo que se fue a las gradas del jardín izquierdo, descontando parcialmente 2-5.

Leandro Cedeño ha remolcado todas las carreras de Magallanes:

Para redondear su estelar noche con el madero, en su siguiente turno Cedeño conectó un indiscutible que trajo dos carreras más a la registradora, siendo