Eliézer Alfonzo regresa a Magallanes en esta función

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes están en una etapa donde no pueden permitir que se le corte el ritmo a sus bateadores y por esa razón, anunciaron una incorporación de lujo a su cuerpo técnico en esta recta final del "todos contra todos".

Cuando se habla de buenos bateadores a nivel histórico en la pelota rentada venezolana, tiene que salir a relucir el nombre de Eliézer "Matatán" Alfonzo, quien vuelve a la novena "Filibustera", para apoyar al cuerpo técnico.

Eliézer Alfonzo de une nuevamente a Magallanes:

Según información compartida este sábado por el departamento de Prensa turco, el "Matatán" será parte del coaching staff, colaborando principalmente con Kleininger Terán, coach de bateo de la nave.

Alfonzo ya tiene experiencia como coach de bateo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con los Leones del Caracas e incluso ha sido manager en la Liga Mexicana de verano.

Eliézer Alfonzo es sinónimo de experiencia, sabiduría y récords:

Eliézer ostenta el récord de más cuadrangulares de por vida en la pelota criolla con 138 y además, es quien ha ganado en más ocasiones el Festival de Jonrones, tras conseguirlo en tres ediciones.

De hecho, muchos de sus bambinazos como jugador, fueron con Magallanes y por lo tanto, espera aportar ahora su experiencia como mentor en el staff naviero.