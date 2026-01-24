LVBP

Eliézer Alfonzo regresa a Magallanes en esta función

El "Matatán" estará guiando a su hijo y al resto de peloteros del Magallanes 

Por

Neyken Vegas
Sabado, 24 de enero de 2026 a las 06:25 pm
Eliézer Alfonzo regresa a Magallanes en esta función
FOTO: REFERENCIAL
Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes están en una etapa donde no pueden permitir que se le corte el ritmo a sus bateadores y por esa razón, anunciaron una incorporación de lujo a su cuerpo técnico en esta recta final del "todos contra todos".

NOTAS RELACIONADAS

Cuando se habla de buenos bateadores a nivel histórico en la pelota rentada venezolana, tiene que salir a relucir el nombre de Eliézer "Matatán" Alfonzo, quien vuelve a la novena "Filibustera", para apoyar al cuerpo técnico.

Eliézer Alfonzo de une nuevamente a Magallanes:

Según información compartida este sábado por el departamento de Prensa turco, el "Matatán" será parte del coaching staff, colaborando principalmente con Kleininger Terán, coach de bateo de la nave.

Alfonzo ya tiene experiencia como coach de bateo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con los Leones del Caracas e incluso ha sido manager en la Liga Mexicana de verano.

Eliézer Alfonzo es sinónimo de experiencia, sabiduría y récords:

Eliézer ostenta el récord de más cuadrangulares de por vida en la pelota criolla con 138 y además, es quien ha ganado en más ocasiones el Festival de Jonrones, tras conseguirlo en tres ediciones.

De hecho, muchos de sus bambinazos como jugador, fueron con Magallanes y por lo tanto, espera aportar ahora su experiencia como mentor en el staff naviero.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada Bad Bunny
Sabado 24 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol