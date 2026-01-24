Este fue el mejor lanzador de la primera edición en la Serie de las Américas

Suscríbete a nuestros canales

La primera edición de la Serie de Béisbol de las Américas dejó actuaciones memorables, pero pocas tan determinantes como la del lanzador derecho cubano Andy Vargas cada vez que subía a la lomita.

El dominio del lanzador de 26 años desde el montículo fue clave para marcar diferencia en un torneo que reunió a equipos representativos del continente y que concluyó en enero de 2025, con las Águilas Metropolitanas como los campeones del evento.

Vargas llegó a la competencia como refuerzo de los Industriales y rápidamente se convirtió en una garantía cada vez que recibió la pelota. Su capacidad para controlar situaciones de alta presión, sumada a una ejecución precisa de sus lanzamientos, lo posicionó como uno de los brazos más confiables del campeonato desde las primeras jornadas.

Andy Vargas – Serie de las Américas

El desempeño sostenido del relevista fue reconocido con la distinción al mejor lanzador del torneo, además de su inclusión en el equipo Todos Estrellas de la Serie de las Américas. Más allá del premio individual, su actuación representó un impulso competitivo para su equipo y elevó el nivel general del certamen.

A lo largo del torneo, Vargas mostró madurez y una notable eficiencia en entradas clave. Supo cerrar episodios complicados, limitar el daño ofensivo rival y mantener la calma en escenarios donde un solo lanzamiento podía cambiar el rumbo del partido. Esa consistencia terminó siendo uno de los factores más valorados por la organización del evento.

La Serie de las Américas nació con la intención de convertirse en una vitrina para el talento regional y convertirse en un torneo que sea de interés de nuevos fanáticos, y el rendimiento de Andy Vargas encaja perfectamente en ese objetivo.

Su actuación no solo reafirma la tradición de lanzadores cubanos de alto nivel, sino que también proyecta su nombre como una referencia para futuras ediciones del torneo.

Finalmente, con esta distinción, Vargas suma un capítulo importante, más que importante, en su carrera y deja una huella clara en la historia de este naciente campeonato.