Este fue el campeón bate de la Serie de las Américas 2025

Si bien para muchos fanáticos pasó desapercibido, la Serie de las Américas 2025 marcó un precedente en el mundo del beisbol en el continente. Y es que hablamos de un torneo que apostó fuerte por el crecimiento de la pelota en la región, sobre todo con los países cuyas ligas no se consideran como potencias.

En esa primera edición que se jugó en Nicaragua, el representante de Curazao tuvo en sus filas a uno de los peloteros más destacados, que a su vez finalizó como líder en el apartado de promedio. Se trató de Ray-Patrick Didder.

Un campeón bate a la altura

Con 11 años de experiencia en Ligas Menores, el infielder curazoleño dejó muy buenas sensaciones en la Serie de las Américas 2025. De hecho, gracias a su grandísimo rendimiento pudo impulsar a lo suyos al primer lugar de la ronda preliminar, en la que dejaron marca de 5 victorias y 0 derrotas.

A pesar de que Curazao quedó en el camino, cayendo en semifinales contra Panamá, Didder cerró su participación con el mejor promedio al bate del campeonato con .563, superando por gran margen a Darío Borrero (.538) de Colombia, y Yuniesky Larduet (.526) de Cuba.

Asimismo, cabe mencionar que también lideró los apartados de slugging y OBP. Además, dejó la segunda mejor cifra en hits, carreras impulsadas y jonrones, así como la tercera en anotadas.

Números de Ray-Patrick Didder en la Serie de las Américas 2025