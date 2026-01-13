Serie de las Américas

Serie de las Américas 2026 tiene nueva fecha para su inicio

La segunda edición del torneo se jugará en definitiva entre Caracas y La Guaira

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 13 de enero de 2026 a las 06:50 pm
Serie de las Américas 2026 tiene nueva fecha para su inicio
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Después de perder la sede de la Serie del Caribe 2026 a finales de diciembre, Venezuela certificó sus intenciones de albergar beisbol en el mes de febrero al convertirse en la anfitriona de la segunda edición de la Serie de las Américas. Dicho torneo se realizará en dos sedes: el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y el Fórum La Guaira de Macuto.

NOTAS RELACIONADAS

Fechas confirmadas para la Serie de las Américas

Según informó el periodista Germán Cartaya, el certamen se jugará del 6 al 13 de febrero. Además, también señaló que con esas fechas se estaría garantizando una final de LVBP a siete juegos, aunque faltaría el anuncio oficial por parte del ente.

Asimismo, el formato será de un Todos contra Todos, Semifinales y Final. Cabe recordar que, además de Venezuela, participarán Cuba, Panamá, Nicaragua, Colombia, Curazao y Argentina.

La Serie del las América es un torneo organizado por la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM) y que fue inaugurada en 2025, teniendo como primeros campeones a las Águilas Metropolitanas (Panamá), quienes vencieron en la final a los anfitriones Leones de León, representante de Nicaragua.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo LVBP NFL panamá Emisael Jaramillo
Martes 13 de Enero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Beisbol