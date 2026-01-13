Serie de las Américas 2026 tiene nueva fecha para su inicio

Suscríbete a nuestros canales

Después de perder la sede de la Serie del Caribe 2026 a finales de diciembre, Venezuela certificó sus intenciones de albergar beisbol en el mes de febrero al convertirse en la anfitriona de la segunda edición de la Serie de las Américas. Dicho torneo se realizará en dos sedes: el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y el Fórum La Guaira de Macuto.

Fechas confirmadas para la Serie de las Américas

Según informó el periodista Germán Cartaya, el certamen se jugará del 6 al 13 de febrero. Además, también señaló que con esas fechas se estaría garantizando una final de LVBP a siete juegos, aunque faltaría el anuncio oficial por parte del ente.

Asimismo, el formato será de un Todos contra Todos, Semifinales y Final. Cabe recordar que, además de Venezuela, participarán Cuba, Panamá, Nicaragua, Colombia, Curazao y Argentina.

La Serie del las América es un torneo organizado por la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM) y que fue inaugurada en 2025, teniendo como primeros campeones a las Águilas Metropolitanas (Panamá), quienes vencieron en la final a los anfitriones Leones de León, representante de Nicaragua.