Clásico Mundial

Ronald Acuña Jr. tiene permiso para jugar con Venezuela en el Clásico Mundial 2026

Ronald Acuña Jr. se compromete a jugar con la selección nacional de béisbol en el venidero Clásico Mundial de Béisbol

Por

Humberto Mendoza
Martes, 13 de enero de 2026 a las 11:50 am
Ronald Acuña Jr. tiene permiso para jugar con Venezuela en el Clásico Mundial 2026
Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr. es el gran referente de los venezolanos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se desarrollará del 5 al 17 de marzo. Pese a que estuvo recuperándose de una lesión a principio de la pasada temporada de las Grandes Ligas, el jardinero de Atlanta Braves ha confirmado su presencia con la selección para el venidera torneo.

NOTAS RELACIONADAS

En una entrevista reciente con el podcast Detrás del Show, "La Bestia" confirmó su participación con el combinado vinotinto en la próxima competición del Mundial de Béisbol. Esta declaración llega en medio de varios rumores sobre la posible ausencia de algunas de las estrellas más importantes del equipo, lo que había generado incertidumbre entre los fanáticos del béisbol venezolano.

Acuña Jr., quien se ha consolidado como uno de los mejores peloteros de la MLB, reafirmó su compromiso con la selección nacional, generando entusiasmo entre los seguidores del deporte en Venezuela. Su presencia en el torneo refuerza las esperanzas de los aficionados, quienes ven en el patrullero a una de las figuras clave para lograr un buen desempeño en la competencia internacional.

Ronald Acuña Jr. jugará el Clásico Mundial 2026

El guardabosque de Atlanta, quien viene de una participación notable con Tiburones de La Guaira en la LVBP, será una de las grandes figuras que tendrá la novena criolla en el próximo evento. La presencia del jardinero será determinante para la tropa de Omar López, quien nuevamente se topará en un grupo con República Dominicana, además de los equipos de Países Bajos, Nicaragua e Israel.

Ya yo tengo mi permiso, ya yo estoy tranquilo y cuando se reúna el equipo yo me voy. Gracias a Dios no tengo ningún problema con eso", expresó la superestrella en Detrás del Show.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras NBA Kentucky Derby
Martes 13 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol