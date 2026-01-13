Ronald Acuña Jr. tiene permiso para jugar con Venezuela en el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr. es el gran referente de los venezolanos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se desarrollará del 5 al 17 de marzo. Pese a que estuvo recuperándose de una lesión a principio de la pasada temporada de las Grandes Ligas, el jardinero de Atlanta Braves ha confirmado su presencia con la selección para el venidera torneo.

En una entrevista reciente con el podcast Detrás del Show, "La Bestia" confirmó su participación con el combinado vinotinto en la próxima competición del Mundial de Béisbol. Esta declaración llega en medio de varios rumores sobre la posible ausencia de algunas de las estrellas más importantes del equipo, lo que había generado incertidumbre entre los fanáticos del béisbol venezolano.

Acuña Jr., quien se ha consolidado como uno de los mejores peloteros de la MLB, reafirmó su compromiso con la selección nacional, generando entusiasmo entre los seguidores del deporte en Venezuela. Su presencia en el torneo refuerza las esperanzas de los aficionados, quienes ven en el patrullero a una de las figuras clave para lograr un buen desempeño en la competencia internacional.

Ronald Acuña Jr. jugará el Clásico Mundial 2026

El guardabosque de Atlanta, quien viene de una participación notable con Tiburones de La Guaira en la LVBP, será una de las grandes figuras que tendrá la novena criolla en el próximo evento. La presencia del jardinero será determinante para la tropa de Omar López, quien nuevamente se topará en un grupo con República Dominicana, además de los equipos de Países Bajos, Nicaragua e Israel.