SDC: Panamá ya tiene representante a la Serie del Caribe 2026

La fiesta del beisbol caribeño empieza a tomar forma y Panamá ha dado el primer golpe de autoridad. Los Federales de Chiriquí, una de las organizaciones más sólidas de la pelota profesional panameña, han sido confirmados como el equipo que portará el estandarte nacional en la próxima Serie del Caribe Guadalajara 2026. Bajo la dirección de José Mayorga, el conjunto chiricano buscará conquistar el territorio mexicano y traer el trofeo a casa.

Un proyecto de éxito continuo

La designación de los Federales de Chiriquí no es casualidad. El equipo ha demostrado una consistencia envidiable en la Liga Profesional de Beisbol de Panamá (Probeis), consolidándose como una franquicia modelo tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Su estructura competitiva les permite armar rosters equilibrados, combinando la experiencia de veteranos de Grandes Ligas con el hambre de jóvenes prospectos que buscan vitrina internacional.

Para la edición de Guadalajara 2026, las expectativas son altas. Panamá ha dejado de ser un invitado discreto para convertirse en un rival de cuidado que le juega de tú a tú a potencias como República Dominicana, Puerto Rico o México. Los Federales entienden que representar al país implica una responsabilidad mayor, especialmente en una sede con tanta historia y pasión por el beisbol como lo es Jalisco.