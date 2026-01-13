LVBP: Cardenales y Caribes dominan esta tabla en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha encendido las alarmas de los lanzadores. Tras las primeras jornadas de este todos contra todos, la potencia con el madero se ha convertido en el factor diferencial. Según los reportes de bateo colectivo, los equipos de Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui han tomado la delantera en el departamento de cuadrangulares, sumando 10 vuelacercas cada uno y consolidándose como las ofensivas más temibles del torneo hasta el momento.

Una aplanadora en el nido

El conjunto larense no solo lidera en batazos de vuelta completa, sino que encabeza prácticamente todas las categorías ofensivas. Con un impresionante promedio de bateo colectivo de .327 y un OPS de .997, los pajaros rojos han demostrado que su clasificación en el primer lugar de la ronda regular no fue casualidad.

La clave de los 10 jonrones larenses reside en la profundidad de su lineup. Jugadores como Luisangel Acuña han tenido jornadas históricas, incluyendo una actuación de cuatro vuelacercas en un solo compromiso frente a los Bravos de Margarita. Esta explosión de poder ha permitido que Cardenales sume 47 carreras anotadas, la cifra más alta entre los cinco clasificados, dejando claro que su estrategia para llegar a la Gran Final pasa por castigar a los lanzadores rivales desde el primer inning.

La "tribu" recupera su fuerza

Por su parte, Caribes de Anzoátegui ha hecho honor a sus tres paleadores en el top del Productor del Año. A pesar de haber clasificado mediante la Serie del Comodín, los orientales han nivelado el poder de Cardenales con otros 10 estacazos. El slugging del equipo se ubica en .487, respaldado por bates de jerarquía como Balbino Fuenmayor y Hernán Pérez.

Ambos toleteros han sido fundamentales en las victorias recientes de Anzoátegui, especialmente en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, donde la bola suele correr con mayor facilidad. Para Caribes, este liderato compartido en jonrones es una señal de vida importante, demostrando que tienen la capacidad de remontar encuentros gracias a su largo alcance, tal como lo hicieron recientemente ante los Navegantes del Magallanes.

Un Round Robin de alto voltaje ofensivo

Detrás de los líderes, el resto de los equipos intenta seguir el ritmo, aunque con brechas marcadas. Las Águilas del Zulia escoltan de cerca con nueve jonrones y un promedio de .303, mientras que los Bravos de Margarita registran seis conexiones de cuatro esquinas. En el fondo de la tabla de poder se encuentran los Navegantes del Magallanes, quienes apenas han podido conectar dos jonrones en lo que va de postemporada.