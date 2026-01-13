Jadher Areinamo arrasa y se queda con el Novato del Año de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Aunque hubo una cantidad importante de novatos de alto nivel en la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Jadher Areinamo fue quien más brilló, al dejar números realmente históricos para un jugador de primer año, por lo que no sorprende que se haya alzado como el Novato del Año de la zafra.

El toletero de Tiburones de La Guaira arrasó en las votaciones, al superar al infielder Brainer Bonací, de Leones del Caracas, y al jardinero Yohendrick Piñango, de Cardenales de Lara, al dejar números que incluso hubieran podido servirle para batallar por el Jugador Más Valioso si hubiera jugado la campaña completa.

De hecho, de manera increíble, Jadher Areinamo se quedó a tan solo un voto de ser ganador unánime del galardón, ya que sumó 59 de los 60 votos al primer lugar.

Jadher Areinamo y una campaña histórica

Jadher Areinamo disputó solamente 36 de los 56 compromisos de la temporada 2025/26 de la LVBP, pero se las arregló para dejar promedios fantásticos de .364/.420/.692/1.112. El joven infielder fue líder entre los bateadores calificados en slugging (.692) y OPS (1.112), y además, fue segundo en cuadrangulares (13).

La marca de 13 jonrones que logró "El Niño de la UD 17" es la tercera más alta para un novato en toda la historia de nuestra pelota, solo superada por los 14 de Ernesto Mejía en la 2009/10, y por los 15 que conectó Maximiliano Ramírez en la campaña 2008/09.

En ese mismo sentido, Jadher Areinamo también logró la segunda cantidad más alta de carreras impulsadas para un jugador de primer año en la historia del beisbol invernal de Venezuela, con 44, también superada solamente por Maximiliano Ramírez, quien impulsó 53 en la 2008/09. Sin duda, un año demencial para Areinamo, que termina siendo reconocido con uno de los galardones más importantes que puede ganar un pelotero en la LVBP.