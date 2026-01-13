LVBP: Alexi Amarista iguala una marca de Oswaldo Guillén y acecha a Bob Abreu

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 12 de enero, los Bravos de Margarita cayeron derrotados en el Estadio Luis Aparicio "El Grande", de Maracaibo, al ser superados por las Águilas del Zulia, por pizarra de 6-4, en un compromiso en el que los insulares no consiguieron su mejor versión con el madero.

A pesar de esto, hubo un toletero que supo responder de buena manera, y que sigue siendo la principal arma ofensiva de los margariteños en lo que va de postemporada: Alexi Amarista. "El Ninja" ha sido el bateador más consistente de los suyos, como bien lo demuestra su promedio de .400, y además, logró su segundo triple del mes de enero, lo que le sirve para igualar una interesante marca de Oswaldo Guillén, y ponerse a tiro de una leyenda como Bob Abreu.

Amarista en la historia del Round Robin

Y es que, con su triple ante las Águilas del Zulia en Maracaibo, Alexi Amarista llegó a la cifra de siete batazos de tres bases en su carrera en postemporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, para así igualar a Oswaldo Guillén y a Selwyn Langaigne en el décimo lugar de este listado.

Además, el actual toletero de los Bravos de Margarita se puso a tan solo dos triples de igualar al líder histórico de este apartado en enero, el jardinero criollo Bob Abreu, quien logró acumular nada más y nada menos que nueve triples en 11 postemporadas jugadas en Venezuela, todas con el uniforme de los Leones del Caracas.

Si nos vamos a la actualidad, Alexi Amarista está siendo una de las pocas noticias positivas de unos Bravos de Margarita que no terminan de arrancar. En cinco compromisos, el experimentado jugador muestra promedios de .400/.429/.700/1.129, con cuatro impulsadas y cuatro extrabases. Sin duda, una leyenda de la postemporada en nuestro país.