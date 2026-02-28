Un ex Real Madrid y un ex Barcelona afectados en Irán en medio del conflicto bélico

Suscríbete a nuestros canales

Los ojos del mundo ahora se posan sobre Irán tras el inicio de un nuevo conflicto bélico que involucra a muchas naciones y que carga de tensión a la región, sin embargo, otros aspectos como el deporte también se ven afectados por la complicada situación. Ex jugadores de Real Madrid y Barcelona se ven directamente afectados por todo lo ocurrido.

El par de operaciones lanzadas por Israel y Estados Unidos además de desatar el fuego han causado la intención de salir del territorio de Irán por parte de mucho ciudadanos, sobre todo extranjeros. Tal es el caso que jugadores que pasaron por el fútbol español como lo son Antonio Adán, ex portero del Real Madrid y Munir El Haddadi, ex delantero del Barcelona fueron de los primeros en intentar salir.

Adán pudo salir a tiempo, antes de que colapsaran los aeropuertos, pero Munir no contó con la misma suerte. El atacante ya estaba montado en un avión para disponer a salir del territorio iraní, pero fue desalojado justo ante de despegar. Su equipo confirmó que está poniendo facilidades para que pueda salir y lo mas probable es que lo haga por tierra por la frontera que conecta con Turquía.

Lo más probable es que en próximas horas aparezcan más casos de deportistas o personalidades reconocidas que se vieron afectadas por todo lo ocurrido y necesitaran de mucha ayuda para poner fin a su angustia.