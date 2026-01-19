Serie de Las Américas 2026 ya tiene definida la primera jornada

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de Las Américas comienza a tomar forma de manera oficial tras definirse la primera jornada del torneo, un evento que reunirá a selecciones del continente en una competencia que promete alto nivel y gran asistencia de fanáticos en Venezuela, como sede anfitriona.

Las dos sedes seleccionadas para que se ejecute este torneo son el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y el Fórum La Guaira de Macuto. Con los horarios y enfrentamientos iniciales ya establecidos, el certamen marca un nuevo evento que será en suelo venezolano.

Es importante recordar que la organización confirmó que el campeonato se disputará del 6 al 13 de febrero. Los participantes son: Venezuela, Cuba, Panamá, Nicaragua, Colombia, Curazao y Argentina.

Serie de Las Américas – Venezuela

La primera jornada presenta un calendario atractivo desde el primer lanzamiento. Este lunes 19 de enero, los horarios oficiales quedaron fijados para las 1:00 pm, 5:00 pm y 7:00 pm, franjas pensadas para la asistencia al público y la audiencia televisiva, respectivamente.

En el arranque del torneo, Argentina se enfrentará a Curazao a la 1:00 pm en el Estadio Monumental, dando inicio formal a la competencia que ha generado mucha expectativa en las últimas semanas.

Más tarde, a las 5:00 pm, Nicaragua y Colombia medirán fuerzas en el Fórum La Guaira, en un duelo que promete ser de alto nivel por lo que han mostrado estos dos países en sus respectivas ligas profesionales.

La jornada inaugural cerrará con uno de los compromisos más esperados, cuando Panamá y Venezuela se enfrenten a las 7:00 pm nuevamente en el Monumental Simón Bolívar, en el que se espera que los criollos muestran toda su jerarquía y comiencen su participación en este evento con el pie derecho.

Finalmente, con esta primera jornada definida, la Serie de Las Américas da un paso clave para lo que será todo el desarrollo en su organización y, al mismo tiempo, dar a conocer más a profundidad todo lo que se podrá disfrutar en Venezuela en las próximas semanas con el béisbol.