Panamá anuncia a su representante en la Serie de Las Américas Caracas 2026

Por primera vez en la era moderna, Panamá contará con dos representaciones de alto calibre compitiendo de forma simultánea en los escenarios más importantes de la región: la Serie del Caribe en México y la naciente Serie de Las Américas en Venezuela.

Esta doble cartelera internacional obligará a la fanaticada istmeña a dividir su atención entre Guadalajara y Caracas, en un despliegue de talento que busca ratificar a Panamá como una potencia emergente en la cuenca del Caribe.

1. La cita de élite: Federales de Chiriquí a Guadalajara

Los Federales de Chiriquí, vigentes campeones de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis), serán los encargados de portar la bandera nacional en la Serie del Caribe 2026.

Este torneo, que cuenta con el aval oficial de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) y de las Grandes Ligas (MLB), se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero. Los Federales llegarán a territorio mexicano con una plantilla reforzada que incluye jugadores afiliados a organizaciones de MLB, buscando emular la hazaña lograda por Panamá en 2019.

2. El desafío continental: Águilas Metropolitanas a Caracas

Casi en paralelo, las Águilas Metropolitanas asumirán el reto de representar al país en la Serie de Las Américas, un torneo que busca consolidarse como la alternativa continental de mayor crecimiento.

El evento tendrá lugar en la capital venezolana, Caracas, del 6 al 13 de febrero. A diferencia de la Serie del Caribe, este certamen opera bajo una reglamentación distinta: se disputa sin jugadores afiliados a MLB. Esto abre una ventana de oro para los prospectos locales y veteranos de ligas independientes, permitiendo que el talento puro panameño demuestre su profundidad ante rivales de toda la región.

Dos torneos, dos estrategias

La logística para Panamá representa un desafío. Mientras que en Guadalajara se jugará bajo los estándares y restricciones de la Major League Baseball, en Caracas se verá un béisbol más libre de ataduras contractuales, lo que promete una competencia feroz y de gran roce internacional.

Diferencias clave entre ambos compromisos: