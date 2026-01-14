SDC: Venezuela fuera de la Serie del Caribe 2026

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol caribeño enfrenta un sismo histórico. Por primera vez en décadas, la bandera tricolor no ondeará en el máximo evento de la pelota invernal. La ausencia de Venezuela en la Serie del Caribe 2026 ha dejado a los fanáticos con un vacío difícil de llenar, rompiendo una tradición que se mantenía ininterrumpida desde 1970. Sin embargo, el diamante no se quedará frío en tierras venezolanas, ya que el país se prepara para albergar un evento alterno: la Serie de las Américas.

Un adiós inesperado

La noticia cayó como un balde de agua fría para la afición. Tras meses de incertidumbre, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) oficializó el traslado de la sede, que originalmente correspondía a Caracas y La Guaira, hacia Guadalajara, México. Lo que comenzó como un cambio de locación terminó en la exclusión definitiva del representante venezolano del calendario oficial.

Esta ausencia es un hito negativo en la historia deportiva del país. Desde que Venezuela regresó al torneo en la llamada "segunda etapa" en 1970, el campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) había sido un protagonista constante. Según informes oficiales, la decisión respondió a factores logísticos y situaciones ajenas al terreno de juego que impidieron garantizar la participación de los demás países miembros en suelo venezolano.

El nuevo refugio del beisbol en Venezuela

A pesar de la exclusión del torneo caribeño, Venezuela no se quedará sin beisbol internacional en febrero de 2026. El país ha sido ratificado como la sede de la segunda edición de la Serie de las Américas, un torneo organizado por la Asociación de Beisbol de las Américas (ABAM).

Este evento se llevará a cabo del 6 al 13 de febrero y tendrá como escenarios principales el Estadio Monumental "Simón Bolívar" de Caracas y el Estadio "Jorge Luis García Carneiro" en La Guaira. A diferencia de la Serie del Caribe, este torneo agrupa a una mayor diversidad de naciones del continente, buscando expandir las fronteras del deporte rey.

¿Qué equipo representará a Venezuela?

Una de las mayores incógnitas para los seguidores es la conformación del equipo local. Debido a que la Serie de las Américas no forma parte del acuerdo con Major League Baseball (MLB), la selección venezolana no contará con jugadores del sistema organizado de Grandes Ligas ni con la estructura oficial de la LVBP.