Las Águilas Metropolitanas defienden su corona en la Serie de las Américas

La emoción del rey de los deportes se traslada a territorio venezolano. La Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM) ha confirmado los detalles de la II edición de la Serie de las Américas, que se llevará a cabo del 5 al 13 de febrero de 2026 en la Gran Caracas.

El rival a vencer: Panamá

El equipo de las Águilas Metropolitanas, representantes de Panamá, llega a este certamen como el actual campeón. El conjunto panameño hizo historia el año pasado al titularse en la edición inaugural celebrada en Nicaragua, tras vencer en una emocionante final 3-1 a la selección local. Ahora, la novena "canalera" buscará revalidar su título frente a un nivel de competencia que promete ser aún más exigente.

Venezuela como escenario principal

Esta segunda edición contará con la participación de siete delegaciones: Argentina, Colombia, Cuba, Curazao, Nicaragua, Panamá y el anfitrión, Venezuela. Los estadios Monumental de Caracas "Simón Bolívar" y el Jorge Luis García Carneiro de Macuto serán las sedes donde los campeones de las ligas invernales de la región buscarán la gloria continental.

Para los fanáticos que no puedan asistir a los estadios, la buena noticia es que Meridiano Televisión, los especialistas en deporte, llevarán todas las incidencias del torneo directamente a sus pantallas. Con un equipo de narradores y comentaristas de primer nivel, la señal de Meridiano garantizará una cobertura total de cada inning, permitiendo que todo el país vibre con la actuación del representante venezolano y el resto de las potencias caribeñas.