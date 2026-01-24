LVBP: Estos son los duelos de lanzadores para hoy sábado

Suscríbete a nuestros canales

La recta final del Round Robin 2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha llegado a un punto de no retorno. Mientras Caribes de Anzoátegui ya celebra su clasificación, otros dos saltan al terreno este 24 de enero con la obligación de ganar para mantener vivo el sueño de la gran final. La jornada de hoy promete emociones de alto voltaje con duelos de pitcheo que definirán el destino de la temporada.

Magallanes vs Cardenales

El encuentro más electrizante de la cartelera se llevará a cabo en Barquisimeto. Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara llegan empatados en el segundo lugar de la tabla con récord de 8-6, lo que convierte este duelo en una final adelantada. Quien resulte ganador hoy, pondrá un pie y medio en la serie decisiva para acompañar a Caribes.

La Nave Turca confía su destino en el brazo de Ricardo Sánchez (0.82). El zurdo ha sido el abridor más consistente del Magallanes durante toda la postemporada. Sánchez ya sabe lo que es ganar en el nido de los pájaros rojos, un factor psicológico que podría jugar a su favor.

Por su parte, los crepusculares enviarán al montículo al experimentado Wilmer Font (4.40 EFE). El derecho tiene la misión de detener la ofensiva naval, que ha despertado en los últimos encuentros. Font, con su velocidad y jerarquía, buscará redimirse tras algunas salidas irregulares y darle a la afición larense la victoria que tanto anhelan para recuperar el liderato solitario del segundo puesto.

Duelo de brazos caribeños

En el otro frente, Caribes de Anzoátegui recibe a Bravos de Margarita en un duelo con matices distintos. Caribes ya tiene su cupo asegurado en la final y de comenzar en su casa, mientras que los Bravos de Margarita se encuentran oficialmente eliminados.

El panameño Abdiel Saldaña abrirá por los insulares. Aunque Bravos ya no pelea por la clasificación, Saldaña busca cerrar su participación con una nota alta y complicar las aspiraciones de Caribes de terminar en la cima absoluta del Round Robin.

Del lado oriental, Naswell Paulino será el encargado de guiar a los dirigidos por el mánager Asdrúbal Cabrera. Paulino ha sido una pieza fundamental en la rotación de Caribes, mostrando una mezcla de lanzamientos que ha silenciado a los bates rivales durante todo enero. Una victoria hoy consolidaría a Anzoátegui como el equipo a vencer en la instancia definitiva que arranca el próximo martes.