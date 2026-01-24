LVBP: ¿Cuántos títulos tiene Caribes de Anzoátegui?

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui se ha consolidado como uno de los equipos más competitivos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en las últimas décadas y así sus números los respaldan. En esta edición 2025/2026 han regresado a su mejor estado de forma y, gracias a esto, son el primer equipo clasificado a la gran final.

Con su victoria este viernes 23 de enero en Puerto La Cruz ante las Águilas del Zulia, no solo están a un paso de conseguir un nuevo título en la pelota criolla, sino que sobrepasaron las expectativas de manera significativa.

La gerencia realizó una planificación que ha dado resultados a la perfección. Desde el manager Asdrúbal Cabrera, han podido confeccionar un roster de peloteros con mucha jerarquía y experiencia, seguido de jóvenes talentos que se adaptaron a la perfección.

¿Cuántos títulos tiene Caribes?

La novena oriental ha conquistado cuatro títulos de la LVBP, todos obtenidos en un lapso de once temporadas, una muestra clara de su consistencia competitiva. Su primer campeonato llegó en la temporada 2010-2011, cuando derrotó en una emocionante final a los Tigres de Aragua, imponiéndose 4-3 en una serie que aún recuerdan los fanáticos por su intensidad.

El segundo título se produjo en la campaña 2014-2015, esta vez con una actuación dominante frente a los Navegantes del Magallanes. Caribes se llevó la serie final por 4-1.

La temporada 2017-2018 trajo el tercer campeonato, tras vencer 4-2 a los Cardenales de Lara en una final muy disputada. Sin embargo, la revancha perfecta llegó en la 2020-2021, cuando Caribes volvió a enfrentar a Lara y barrió la serie 4-0.

Más allá de los números, los títulos de Caribes de Anzoátegui representan una era de crecimiento institucional y deportivo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.