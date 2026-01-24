LVBP: Cardenales da el golpe de gracia a las Águilas y empata el segundo lugar

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara se recuperaron de una dolorosa derrota sufrida ayer ante los Navegantes del Magallanes al vapulear 8 a 1 a las Águilas del Zulia para empatar a los turcos en el segundo lugar y eliminar oficialmente al conjunto zuliano del Round Robin.

El encuentro inició con una tensión palpable. Durante los primeros tres innings, el dominio de los lanzadores mantuvo la pizarra en blanco, sugiriendo un desenlace dramático. Fue en la parte alta de la cuarta entrada cuando las Águilas del Zulia dieron el primer golpe. Arturo Nieto, con un sólido sencillo al jardín derecho, remolcó a Simón Muzziotti para poner el 1-0 parcial.

Sin embargo, la respuesta de los pájaros rojos no se hizo esperar. En la baja de ese mismo cuarto tramo, la ofensiva local aprovechó las grietas en la defensa rival. Una jugada de doble matanza permitió que Cardenales igualara las acciones, y poco después, el prospecto Luisangel Acuña encendió la chispa con un sencillo impulsor que trajo a Rafael Ortega al plato, volteando el marcador 2-1.

Si el cuarto inning fue el aviso, el quinto fue la sentencia definitiva. Cardenales de Lara desplegó una ofensiva arrolladora que fabricó un rally de siete anotaciones, desarticulando por completo el relevo rapaz. La entrada fue un desfile de batazos oportunos y ejecución impecable.

Los protagonistas del ataque larense

Luisangel Acuña volvió a responder con el madero al producir una nueva carrera con imparable. Seguidamente, Danry Vásquez aportó en una jugada de sacrificio que, aunque terminó en doble play, logró traer otra rayita al plato. El cubano Yadir Drake no se quedó atrás y sumó una más con un sencillo efectivo.

El broche de oro lo puso Jesús Bastidas, quien conectó un soberbio cuadrangular con un corredor en base, desatando la euforia en las tribunas. Con este estacazo de dos carreras, la pizarra se puso 8-1, una ventaja que resultó imposible de remontar para la escuadra zuliana.

Más allá de la explosión con el bate, el triunfo de Cardenales se cimentó en una labor monticular de élite. Adrian Almeida se erigió como la figura defensiva del encuentro al completar seis entradas de labor magistral. Almeida no otorgó boletos y retiró a seis contrincantes por la vía del ponche, manteniendo a raya a los bates de las Águilas durante todo su trayecto.

La victoria fue para Adrian Almeida (2-0) y la derrota para Eybersson Polanco (1-1).